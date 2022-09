Carregar reprodutor de áudio

O Porsche 991.2 #77 que é pilotado pelo pernambucano Josimar Júnior na classe Sprint Challenge da Porche Cup está no Hotel Recanto Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Junto com o bólido, camisas de 12 clubes de futebol apoiados pela Hebron Farmacêutica e o suplemento vitamínico e mineral Energiclin, a principal patrocinadora do competidor, também estão em destaque na mostra “Hebron no Esporte”.

O carro fica na cidade até a próxima quinta-feira, 22 de setembro, quando encerra o evento, fechado aos colaboradores da empresa.

Para Josimar Júnior, CEO da Hebron, o evento, que tem como tema “Ousar para superar, inovar para crescer”, é uma oportunidade de confraternizar e alinhar o discurso de todo o seu time de colaboradores.

“É um momento especial de reunir toda a equipe para continuarmos a caminhada para nossos grandes objetivos”, afirma. De acordo com o piloto e executivo, trazer estes elementos para o congresso é uma forma de incentivo para toda a equipe. “Estamos muito focados para crescer mais e mais, toda a equipe trouxe um ânimo extra para continuarmos firmes na nossa jornada”, completa.

