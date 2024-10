Vale título! A European Le Mans Series volta a correr neste fim de semana nas 4h de Portimão, última etapa da temporada 2024, que definirá os grandes campeões do ano.

Diferentemente das etapas anteriores, a programação das 4h de Portimão serão concentradas de quinta a sábado, em vez de sexta a domingo, então fique de olho nos horários!

Na classe principal, a LMP2, teremos o retorno de Felipe Drugovich, que volta a correr ao lado de Ryan Cullen e Stephane Richelmi na equipe Vector após sua ausência na prova de Mugello por conta do teste com a Chip Ganassi na Indy.

Olhando para a briga pelo título da classe, o trio da AO by TF, de Robert Kubica, Louis Déletraz e Jonny Edgar lidera com 75 pontos, contra 67 de Sebastian Alvarez, Tom Dillmann e Vladislav Lomko, da Inter Europol. Arthur Leclerc, Manuel Maldonado e Charles Milesi, da Panis Racing, completa o top 3 com 60.

Na LMP2 Pro/Am, temos novamente o brasileiro Daniel Schneider no #21 da United Autosports. Mas o trio de Schneider não briga pelo título. A liderança é de François Perrodo, Alessio Rovera e Matthieu Vaxviere, da AF Corse, com 86, apenas dois à frente de Grégoire Saucy, Rodrigo Sales e Mathias Beche, da Richard Mille.

Na LMP3, temos uma briga tripla, com apenas dois pontos separando os primeiros colocados. Com 83, temos Adam Ali e Matthew Richard Bell, da EuroInternational, contra 82 de Julien Gerbi e Gillian Henrion, da Team Virage, e 81 da RLR do trio Nick Adcock, Michael Jensen e Gael Julien.

Pra fechar, na LMGT3, podemos ter brasileiro campeão! O trio da Kessel Racing, formado por Daniel Serra, Takeshi Kimura e Esteban Masson, lidera a classe após a segunda vitória consecutiva na temporada, com 64 pontos, empatados com Derek DeBoer, Casper Stevenson e Valentin Hasse-Clot.

Confira a programação das 4h de Portimão da ELMS:

ELMS Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 06h50 - Treino Livre 2 (Pilotos Bronze) Quinta-feira 12h20 - Treino Livre 3 Sexta-feira 06h10 - Classificação Sexta-feira 10h45 Motorsport.tv Brasil Corrida (4h de duração) Sábado 10h30 Motorsport.tv Brasil

