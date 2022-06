Nelsinho Piquet assina com United Autosports para ELMS em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após quatro anos, Nelsinho Piquet retorna ao automobilismo europeu. O brasileiro que já subiu ao pódio em Le Mans e competiu no campeonato mundial de Endurance, o WEC, representará a United Autosports em 2023, correndo na classe LMP2 da European Le Mans Series (ELMS). O piloto estará a bordo do Oreca-07 em trio com os pilotos Andy Meyrick e Daniel Schneider.

O convite da equipe que pertence a Zak Brown, CEO da Mclaren na Fórmula 1, surgiu pela necessidade da organização em ter mais um piloto experiente para o LMP2 de Meyrick e Schneider, atualmente na classe LMP3 da ELMS. Além disso, a relação entre Schneider e Piquet, que já formaram dupla na Porsche Cup Endurance, também foi um fator a favor para a escolha do brasileiro.

Nesta quarta-feira, Piquet fez uma visita ao time para a assinar o contrato, conhecer o carro, conversar com seus companheiros de equipe e engenheiros. Ao longo deste ano, o brasileiro fará testes pela equipe para desenvolver o carro para a próxima temporada e acelerar sua adaptação.

“Estou realmente ansioso para voltar a correr em um LMP2 no próximo ano”, disse Nelsinho. “Daniel e eu já corremos no Brasil, nos conhecemos bem, então estou animado para ter a chance de correr com ele mais uma vez. É bom ter um plano de longo prazo definido, e acho que isso nos permitirá ter um futuro realmente bem-sucedido nas corridas.”

“É uma ótima notícia que conseguimos garantir nossa primeira formação de pilotos em 2023 e, com uma luta tão forte pelo campeonato pela frente, mal posso esperar para ver como Daniel, Andy e Nelson se sairão”, comentou Zak Brown.

F1 2022: Rico Penteado traz informações DIRETO DE MÔNACO, além de APONTAR FAVORITOS | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: