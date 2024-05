Na manhã desse domingo, aconteceu a segunda etapa da European Le Mans Series 2024, nas 4 Horas de Le Castellet, em Paul Ricard, na França. O melhor resultado entre os quatro brasileiros participantes, foi o terceiro lugar de Daniel Schneider, na categoria LM P2 PRO/AM. Ele correu pela equipe United Autosports.

Na mesma categoria de Schneider, estava Nelsinho Piquet, pela equipe Virage. O filho do tricampeão da F1 ficou em sétimo lugar.

Felipe Drugovich foi o último piloto do trio da Vector a pilotar o carro, na categoria LM P2. O piloto ficou em décimo. A equipe dele não fez uma boa corrida. Sofreram duas punições.

Por fim, a equipe de Daniel Serra abandonou. O carro da Kessel apresentou problemas no início das 4 Horas de Le Castellet. O brasileiro não chegou a guiar o carro na prova de domingo.

Ao todo, 43 carros participaram da prova. Sendo 14 na LMP2, 8 na LMP2 Pro-Am, 10 na LMP3 e 11 na LMGT3. A seguir, confira a tabela com o resultado consolidado das quatro categorias. Em seguida, a tabela de resultado por categoria.

Resultado Geral

POS # CLASS TEAM DRIVER CAR LAPS GAPS INT LAST BEST SPD PITS 1 43 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION DILLMANN Tom Oreca 07 - Gibson 125 - - 1:46.622 1:43.515 310.34 6 2 47 LM P2 COOL RACING CHATIN Paul-Loup Oreca 07 - Gibson 125 14.004 1 lap 1:48.215 1:43.631 311.24 5 3 14 LM P2 AO BY TF DELÉTRAZ Louis Oreca 07 - Gibson 125 15.078 1 lap 1:45.722 1:43.547 307.69 6 4 28 LM P2 IDEC SPORT VAN UITERT Job Oreca 07 - Gibson 125 20.325 5.247 1:45.676 1:43.267 313.04 5 5 22 LM P2 UNITED AUTOSPORTS HANLEY Benjamin Oreca 07 - Gibson 125 20.353 0.028 1:49.472 1:43.425 309.46 5 6 30 LM P2 DUQUEINE TEAM ALLEN James Oreca 07 - Gibson 125 24.186 3.833 1:46.372 1:43.869 310.34 5 7 29 LM P2 Pro/Am RICHARD MILLE BY TDS BECHE Mathias Oreca 07 - Gibson 125 34.149 9.963 1:48.630 1:43.613 309.46 5 8 25 LM P2 ALGARVE PRO RACING LYNN Alexander Oreca 07 - Gibson 125 34.846 0.697 1:47.465 1:43.076 309.46 5 9 77 LM P2 Pro/Am PROTON COMPETITION VISCAAL Bent Oreca 07 - Gibson 125 45.906 11.060 1:45.530 1:43.727 309.46 6 10 21 LM P2 Pro/Am UNITED AUTOSPORTS JARVIS Oliver Oreca 07 - Gibson 125 59.338 13.432 1:49.068 1:43.730 309.46 5 11 83 LM P2 Pro/Am AF CORSE VAXIVIERE Matthieu Oreca 07 - Gibson 125 1:03.816 4.478 1:49.085 1:42.781 314.87 5 12 65 LM P2 PANIS RACING MILESI Charles Oreca 07 - Gibson 125 1:21.952 18.136 1:44.069 1:43.373 310.34 6 13 24 LM P2 Pro/Am NIELSEN RACING COSTA BALBOA Albert Oreca 07 - Gibson 125 1:30.041 8.089 1:50.571 1:43.711 309.46 5 14 9 LM P2 IRON LYNX - PROTON CAIROLI Matteo Oreca 07 - Gibson 125 1:34.810 4.769 1:46.626 1:43.438 313.04 8 15 10 LM P2 VECTOR SPORT DRUGOVICH Felipe Oreca 07 - Gibson 124 20.567 1 lap 1:48.964 1:43.220 310.34 5 16 27 LM P2 NIELSEN RACING STEVENS William Oreca 07 - Gibson 124 34.848 14.281 1:46.729 1:43.938 312.14 5 17 23 LM P2 UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul Oreca 07 - Gibson 124 37.737 2.889 1:45.858 1:43.951 308.57 6 18 20 LM P2 Pro/Am ALGARVE PRO RACING QUINN Alex Oreca 07 - Gibson 124 52.978 15.241 1:44.205 1:43.371 308.57 6 19 19 LM P2 Pro/Am TEAM VIRAGE BELL Matthew Oreca 07 - Gibson 124 1:40.525 47.547 1:46.103 1:44.133 310.34 6 20 3 LM P2 Pro/Am DKR ENGINEERING LATORRE CANON Andres Oreca 07 - Gibson 122 3 laps 2 laps 1:51.419 1:43.441 309.46 7 21 15 LM P3 RLR M SPORT JULIEN Gael Ligier JS P320 - Nissan 118 7 laps 4 laps 1:53.412 1:52.142 284.96 3 22 4 LM P3 DKR ENGINEERING BRICHACEK Wyatt Duqueine M30 - D08 - Nissan 118 1:43.130 3.716 1:52.828 1:51.853 286.47 4 23 35 LM P3 ULTIMATE LAHAYE Matthieu Ligier JS P320 - Nissan 117 8 laps 1 lap 1:54.879 1:52.275 284.96 4 24 11 LM P3 EUROINTERNATIONAL ALI Adam Ligier JS P320 - Nissan 117 19.195 18.604 1:53.995 1:52.046 290.32 3 25 17 LM P3 COOL RACING OLTRAMARE Cédric Ligier JS P320 - Nissan 117 1:03.239 44.044 1:56.770 1:52.414 282.72 4 26 31 LM P3 RACING SPIRIT OF LEMAN DOQUIN Antoine Ligier JS P320 - Nissan 117 1:37.736 34.497 1:53.022 1:52.112 284.21 4 27 8 LM P3 TEAM VIRAGE HENRION Gillian Ligier JS P320 - Nissan 116 9 laps 1 lap 1:52.183 1:52.183 288.00 4 28 5 LM P3 RLR M SPORT VOISIN Bailey Ligier JS P320 - Nissan 115 10 laps 1 lap 1:53.619 1:53.022 284.21 3 29 55 LMGT3 SPIRIT OF RACE PEREL David Ferrari 296 LMGT3 113 12 laps 27.984 1:58.790 1:56.272 272.04 4 30 63 LMGT3 IRON LYNX CALDARELLI Andrea Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 113 21.903 4.903 1:57.580 1:56.483 273.42 4 31 59 LMGT3 RACING SPIRIT OF LEMAN HASSE CLOT Valentin Aston Martin Vantage AMR LMGT3 113 38.762 16.859 1:58.221 1:56.578 276.92 4 32 85 LMGT3 IRON DAMES GATTING Michelle Porsche 911 GT3 R LMGT3 113 39.814 1.052 1:58.316 1:56.729 276.92 4 33 86 LMGT3 GR RACING RIGON Davide Ferrari 296 LMGT3 113 51.414 11.600 2:14.261 1:56.499 276.21 5 34 51 LMGT3 AF CORSE VARRONE Nicolas Ferrari 296 LMGT3 113 1:13.964 22.550 1:56.882 1:56.392 276.21 4 35 97 LMGT3 GRID MOTORSPORT BY TF HANAFIN Lorcan Aston Martin Vantage AMR LMGT3 112 13 laps 1 lap 1:59.206 1:56.699 272.73 4 36 60 LMGT3 PROTON COMPETITION ANDLAUER Julien Porsche 911 GT3 R LMGT3 112 27.113 2.016 1:56.890 1:55.885 274.11 4 37 50 LMGT3 FORMULA RACING NIELSEN Nicklas Ferrari 296 LMGT3 112 1:40.751 1:13.638 1:57.978 1:56.681 272.73 5 38 66 LMGT3 JMW MOTORSPORT TUCK Ben Ferrari 296 LMGT3 111 14 laps 1 lap 1:56.787 1:56.185 274.11 4 39 34 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION NOVALAK Clément Oreca 07 - Gibson 113 11 laps 2 laps 1:45.615 1:43.510 311.24 7 40 37 LM P2 COOL RACING JAKOBSEN Malthe Oreca 07 - Gibson 101 24 laps 12 laps 1:45.038 1:43.220 309.46 4 41 12 LM P3 WTM BY RINALDI RACING WEISS Leonard Duqueine M30 - D08 - Nissan 77 48 laps 24 laps 2:54.739 1:52.472 284.96 3 42 88 LM P3 INTER EUROPOL COMPETITION ASKEY Kai Ligier JS P320 - Nissan 69 56 laps 8 laps 1:54.348 1:53.200 287.23 2 43 57 LMGT3 KESSEL RACING MASSON Esteban Ferrari 296 LMGT3 47 78 laps 22 laps 3:26.881 1:57.694 274.11 3

LM P2

POS # CLASS TEAM DRIVER CAR LAPS GAPS INT LAST BEST SPD PITS 1 43 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION DILLMANN Tom Oreca 07 - Gibson 125 - - 1:46.622 1:43.515 310.34 6 2 47 LM P2 COOL RACING CHATIN Paul-Loup Oreca 07 - Gibson 125 1 lap 1 lap 1:48.215 1:43.631 311.24 5 3 14 LM P2 AO BY TF DELÉTRAZ Louis Oreca 07 - Gibson 125 15.078 1 lap 1:45.722 1:43.547 307.69 6 4 28 LM P2 IDEC SPORT VAN UITERT Job Oreca 07 - Gibson 125 - 5.247 1:45.676 1:43.267 313.04 5 5 22 LM P2 UNITED AUTOSPORTS HANLEY Benjamin Oreca 07 - Gibson 125 20.353 0.028 1:49.472 1:43.425 309.46 5 6 30 LM P2 DUQUEINE TEAM ALLEN James Oreca 07 - Gibson 125 24.186 3.833 1:46.372 1:43.869 310.34 5 7 25 LM P2 ALGARVE PRO RACING LYNN Alexander Oreca 07 - Gibson 125 34.846 10.660 1:47.465 1:43.076 309.46 5 8 65 LM P2 PANIS RACING MILESI Charles Oreca 07 - Gibson 125 1:21.952 47.106 1:44.069 1:43.373 310.34 6 9 9 LM P2 IRON LYNX - PROTON CAIROLI Matteo Oreca 07 - Gibson 125 1:34.810 12.858 1:46.626 1:43.438 313.04 8 10 10 LM P2 VECTOR SPORT DRUGOVICH Felipe Oreca 07 - Gibson 124 1 lap 1 lap 1:48.964 1:43.220 310.34 5 11 27 LM P2 NIELSEN RACING STEVENS William Oreca 07 - Gibson 124 14.281 14.281 1:46.729 1:43.938 312.14 5 12 23 LM P2 UNITED AUTOSPORTS DI RESTA Paul Oreca 07 - Gibson 124 17.170 2.889 1:45.858 1:43.951 308.57 6 13 34 LM P2 INTER EUROPOL COMPETITION NOVALAK Clément Oreca 07 - Gibson 113 12 laps 11 laps 1:45.615 1:43.510 311.24 7 14 37 LM P2 COOL RACING JAKOBSEN Malthe Oreca 07 - Gibson 101 24 laps 12 laps 1:45.038 1:43.220 309.46 4

LMGT3

POS # CLASS TEAM DRIVER CAR LAPS GAPS INT LAST BEST SPD PITS 1 55 LMGT3 SPIRIT OF RACE PEREL David Ferrari 296 LMGT3 113 - - 1:58.790 1:56.272 272.04 4 2 63 LMGT3 IRON LYNX CALDARELLI Andrea Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 113 4.903 4.903 1:57.580 1:56.483 273.42 4 3 59 LMGT3 RACING SPIRIT OF LEMAN HASSE CLOT Valentin Aston Martin Vantage AMR LMGT3 113 21.762 16.859 1:58.221 1:56.578 276.92 4 4 85 LMGT3 IRON DAMES GATTING Michelle Porsche 911 GT3 R LMGT3 113 22.814 1.052 1:58.316 1:56.729 276.92 4 5 86 LMGT3 GR RACING RIGON Davide Ferrari 296 LMGT3 113 34.414 11.600 2:14.261 1:56.499 276.21 5 6 51 LMGT3 AF CORSE VARRONE Nicolas Ferrari 296 LMGT3 113 56.964 22.550 1:56.882 1:56.392 276.21 4 7 97 LMGT3 GRID MOTORSPORT BY TF HANAFIN Lorcan Aston Martin Vantage AMR LMGT3 112 1 lap 1 lap 1:59.206 1:56.699 272.73 4 8 60 LMGT3 PROTON COMPETITION ANDLAUER Julien Porsche 911 GT3 R LMGT3 112 2.016 2.016 1:56.890 1:55.885 274.11 4 9 50 LMGT3 FORMULA RACING NIELSEN Nicklas Ferrari 296 LMGT3 112 1:15.654 1:13.638 1:57.978 1:56.681 272.73 5 10 66 LMGT3 JMW MOTORSPORT TUCK Ben Ferrari 296 LMGT3 111 2 laps 1 lap 1:56.787 1:56.185 274.11 4 11 57 LMGT3 KESSEL RACING MASSON Esteban Ferrari 296 LMGT3 47 66 laps 64 laps 3:26.881 1:57.694 274.11 3

LM P2 PRO/AM

POS # CLASS TEAM DRIVER CAR LAPS GAPS INT LAST BEST SPD PITS 1 29 LM P2 Pro/Am RICHARD MILLE BY TDS BECHE Mathias Oreca 07 - Gibson 125 - - 1:48.630 1:43.613 309.46 5 2 77 LM P2 Pro/Am PROTON COMPETITION VISCAAL Bent Oreca 07 - Gibson 125 11.757 11.757 1:45.530 1:43.727 309.46 6 3 21 LM P2 Pro/Am UNITED AUTOSPORTS JARVIS Oliver Oreca 07 - Gibson 125 25.189 13.432 1:49.068 1:43.730 309.46 5 4 83 LM P2 Pro/Am AF CORSE VAXIVIERE Matthieu Oreca 07 - Gibson 125 29.667 4.478 1:49.085 1:42.781 314.87 5 5 24 LM P2 Pro/Am NIELSEN RACING COSTA BALBOA Albert Oreca 07 - Gibson 125 55.892 26.225 1:50.571 1:43.711 309.46 5 6 20 LM P2 Pro/Am ALGARVE PRO RACING QUINN Alex Oreca 07 - Gibson 124 1 lap 1 lap 1:44.205 1:43.371 308.57 6 7 19 LM P2 Pro/Am TEAM VIRAGE BELL Matthew Oreca 07 - Gibson 124 47.547 47.547 1:46.103 1:44.133 310.34 6 8 3 LM P2 Pro/Am DKR ENGINEERING LATORRE CANON Andres Oreca 07 - Gibson 122 3 laps 2 laps 1:51.419 1:43.441 309.46 7

LM P3

POS # CLASS TEAM DRIVER CAR LAPS GAPS INT LAST BEST SPD PITS 1 15 LM P3 RLR M SPORT JULIEN Gael Ligier JS P320 - Nissan 118 - - 1:53.412 1:52.142 284.96 3 2 4 LM P3 DKR ENGINEERING BRICHACEK Wyatt Duqueine M30 - D08 - Nissan 118 3.716 3.716 1:52.828 1:51.853 286.47 4 3 35 LM P3 ULTIMATE LAHAYE Matthieu Ligier JS P320 - Nissan 117 1 lap 1 lap 1:54.879 1:52.275 284.96 4 4 11 LM P3 EUROINTERNATIONAL ALI Adam Ligier JS P320 - Nissan 117 18.604 18.604 1:53.995 1:52.046 290.32 3 5 17 LM P3 COOL RACING OLTRAMARE Cédric Ligier JS P320 - Nissan 117 1:02.648 44.044 1:56.770 1:52.414 282.72 4 6 31 LM P3 RACING SPIRIT OF LEMAN DOQUIN Antoine Ligier JS P320 - Nissan 117 1:37.145 34.497 1:53.022 1:52.112 284.21 4 7 8 LM P3 TEAM VIRAGE HENRION Gillian Ligier JS P320 - Nissan 116 2 laps 1 lap 1:52.183 1:52.183 288.00 4 8 5 LM P3 RLR M SPORT VOISIN Bailey Ligier JS P320 - Nissan 115 3 laps 1 lap 1:53.619 1:53.022 284.21 3 9 12 LM P3 WTM BY RINALDI RACING WEISS Leonard Duqueine M30 - D08 - Nissan 77 41 laps 38 laps 2:54.739 1:52.472 284.96 3 10 88 LM P3 INTER EUROPOL COMPETITION ASKEY Kai Ligier JS P320 - Nissan 69 49 laps 8 laps 1:54.348 1:53.200 287.23 2

Perdeu a corrida? Confira abaixo:

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!