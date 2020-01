Astro do Campeonato Britânico de Carros de Turismo (BTCC), Rory Butcher foi forçado a perder as 24 horas do Dubai, depois que seu voo foi desviado para evitar ataques aéreos sobre o Iraque.

O escocês deveria dividir o BMW #429 da equipe Century Motorsport, com o proprietário do time, Nathan Freke, além de Andrew Gordon-Colebrooke e William Paul.

Mas os ataques aéreos sobre duas bases militares dos Estados Unidos no Iraque, em resposta ao feito por um drone sobre general iraniano Qasem Soleimani, fizeram com que o vôo de Butcher fosse redirecionado para noroeste, para a capital da Turquia, Istambul.

As questões foram agravadas quando o voo de conexão para Dubai na manhã seguinte foi atrasado por uma falha técnica na pista, fazendo com que Butcher e William Paul perdessem a todos os treinos livres.

Sem voltas cronometradas antes da classificação, Butcher e Paul foram forçados a perder a corrida e voltar para casa.

"Tudo correu bem até chegarmos a 20 minutos da fronteira com o Iraque", disse Butcher ao Motorsport.com.

“Era no meio da noite, e o comandante veio ao rádio para dizer 'vocês devem ter notado que fizemos um retorno, vamos desembarcar em Istambul e atualizá-los sobre a situação'. Foi bastante preocupante, mas o principal é que a British Airways fez a coisa certa.”

“Havia uma rota segura passando pelo Egito e depois pela Arábia Saudita. Acho que, algumas horas depois, poderíamos ter redirecionado nosso caminho para solucionar o problema, mas estávamos no lugar errado na hora errada."

"É certamente frustrante não poder competir no evento e ficar em casa assistindo, mas tudo estava fora de nossas mãos.”

“Todas as etapas após aquele retorno deram errado, era uma coisa após a outra. Não havia como cumprir nossas voltas obrigatórias antes do evento. Tive alguns pequenos pesadelos em viagens, mas acho que essa deve levar o troféu!”

