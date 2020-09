Giassi faz uma dúzia de ultrapassagens em Nordschleife e segue entre os 10 da Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Jeff Giassi mostrou grande poder de reação na etapa de Nurburgring Nordschleife da Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Único brasileiro no seleto grid de 40 competidores no principal evento do automobilismo virtual do planeta, o catarinense ficou sem tempo no quali e precisou largar do fundo do grid.

Na primeira prova, com apenas três voltas de duração no mítico circuito de mais de 100 curvas e 20 km de extensão, o recém-coroado bicampeão do Porsche Esports Carrera Cup Brasil avançou de 28º na largada, para receber a bandeirada em vigésimo.

A escalada prosseguiu na segunda corrida, com quatro voltas. Giassi conquistou posições na volta inicial e chegou a avançar até o 14º lugar. Na troca de posições na última volta, ele protagonizou grande batalha com o alemão Max Benecke, o piloto virtual com o iRating mais alto do mundo. Jeff levou a melhor e recebeu a bandeirada final em 16º.

Com o resultado, o competidor catarinense permanece em oitavo no campeonato em sua temporada de estreia no evento. A Porsche TAG Heuer Esports Supercup tem mais duas etapas programadas para 2020: nos tradicionalíssimos circuitos de Le Mans e Monza.

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, o campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios para os pilotos.

“As duas corridas muito foram muito difíceis, especialmente largando do fundo do grid depois de “off track” no quali”, disse Giassi. “Não tinha nada a perder, então fui bem agressivo e foi uma boa recuperação. Na segunda corrida fui muito agressivo no início também e acabei pagando o preço de ficar com pneus desgastados no final.”

“Ganhar 12 posições em Nordschleife não é fácil. Então apesar de o quali ter sido complicado, conseguimos terminar bem melhor do que começamos hoje.”

Campeonato (top10):

Sebastian Job 521 Joshua Rogers 437 Alejandro Sanchez 407 Max Benecke 351 Kevin Ellis Jr 315 Dayne Warren 266 Tommy Ostgaard 243 Jeff Giassi 239 Mack Bakkum 224 Jamie Fluke 187

