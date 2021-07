Análise: Qual próximo passo das 24 Horas de Le Mans Virtual?

Para refrescar sua memória, as 24 Horas de Le Mans Virtual de 2020 foi realizado na data da corrida originalmente planejada - que foi adiada para setembro devido à pandemia. Uma joint venture entre o Automobile Club de l'Ouest, o FIA World Endurance Championship, Le Mans Esports Series e Motorsport Games, reuniu 200 pilotos de 37 países diferentes, competindo em 170 simuladores em todo o mundo em 50 entradas que corriam no circuito virtual de rFactor2 de la Sarthe.

#1 Rebellion Williams Esport Oreca 07 LMP2: Louis Deletraz, Raffaele Marciello, Nikodem Wisniewski, Kuba Brzezinski Photo by: Rebellion Racing

A corrida foi vencida pela Rebellion Williams Esport, com a Porsche triunfando na categoria GTE. O grid estava cheia de estrelas e atraiu nomes da F1 como Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris e Pierre Gasly, acompanhados por Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Rubens Barrichello, Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa , Stoffel Vandoorne, Simon Pagenaud, Nelsinho Piquet, Olivier Panis, Simona de Silvestro e Tony Kanaan. Todos eles competiram com os melhores gamers de esportes eletrônicos do mundo em equipes de quatro pilotos por carro.

Le Mans Virtual Studio Photo by: ACO

Uma audiência acumulada de 14,2 milhões de pessoas assistiu ao evento de transmissão de 25 horas, que foi exibido em 57 países diferentes - incluindo a Eurosport, ESPN e Sky Sports. Ele obteve 8,6 milhões de visualizações no Facebook, YouTube e Twitch e atingiu 131,5 milhões de impressões nas mídias sociais na hashtag #LeMans24Virtual. O evento ganhou muitos prêmios, incluindo Melhor Experiência ao Vivo no Leaders Sports Awards e um troféu de Pioneirismo e Engenharia no Autosport Awards.

Com tudo isso em seu currículo, o que vem a seguir? Uma mudança significativa foi o ex-CEO do WEC, Gerard Neveu, ingressar na Motorsport Games como Consultor de Motorsports. Na época, ele disse: “Estou animado para trabalhar com a equipe para desenvolver os principais eventos ao vivo existentes da empresa e continuar a ajudar a espalhar a alegria das corridas virtuais com fãs em todo o mundo.”

“As corridas virtuais e os esportes eletrônicos se tornaram partes importantes do futuro no mundo do automobilismo e estou honrado em fazer parte do fenômeno. Ao conectar o automobilismo da vida real com eventos de corrida virtuais, podemos criar uma comunidade totalmente nova que vai além de apenas assistir na TV, para realmente participar de eventos de corrida de classe mundial.”

Le Mans Virtual Studio Photo by: ACO

A questão permanece como levar esse impulso para a frente. Claro, primeiro há a questão não tão pequena das 24 Horas de Le Mans na vida real - que acontece de 21 a 22 de agosto. Então o que?

Acontece que há algumas notícias incríveis para os fãs de games, esportes eletrônicos e carros esportivos em geral ...

“O que podemos dizer a você... Temos tantos planos interessantes em andamento”, disse Neveu. “Em primeiro lugar, em um acordo entre a Motorsport Games, Le Mans e o Automobile Club de l'Ouest, posso dizer que teremos um game dedicado com lançamento previsto para 2023 - para coincidir com o centenário das 24 Horas de Le Mans .

“Isso está em desenvolvimento e temos uma equipe dedicada trabalhando muito nisso. Isso refletirá o ambiente das corridas de carros esportivos e deste evento mágico, tenho certeza que todos os fãs de carros esportivos vão achar muito interessante.”

Circuit atmosphere during the night race Photo by: Xynamic

“Até lá, devemos também desenvolver o Le Mans Virtual em uma série de corridas, um campeonato de eSports regular semelhante ao formato do WEC. Usaremos o mesmo modelo: combinar os melhores pilotos esportivos e profissionais de corrida, com eventos em quatro pistas - com carros LMP2 e GTE de antes. Paralelamente, haverá corridas abertas ao público, para que todos possam desfrutar.”

“Finalmente, posso dizer que as 24 Horas de Le Mans Virtual, que correm no Circuito de la Sarthe, serão disputadas novamente no próximo inverno. Seguiremos o mesmo caminho de antes, com pilotos muito famosos participando e uma grande transmissão para os fãs seguirem, e planejamos levar a qualidade deste evento a outro nível.”

“Teremos mais notícias empolgantes sobre isso depois que Le Mans acontecer no mundo real em agosto.”

As 24 Horas de Le Mans Virtual retornarão no inverno europeu, junto com uma nova categoria. Não só isso, um novo game Le Mans está agendado para lançamento para comemorar seu centenário - assim como a emocionante categoria Hypercar estará realmente atingindo o seu ritmo em 2023.

Le Mans 24 Virtual trophies Photo by: ACO

