AO VIVO: Assista à etapa da Tríplice Coroa Virtual em Le Mans, com Massa e Barrichello

Campeonato beneficente que homenageia as três maiores provas do automobilismo mundial, a Tríplice Coroa Virtual realiza sua segunda etapa na noite desta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília).

Com pilotos das principais categorias do mundo, como F1, F2, Indy, WEC, Stock Car, F3 e F4, a etapa será no longo circuito de La Sarthe (13,6 km), na França, onde há exatos 97 anos foi disputada a primeira edição das 24 Horas de Le Mans.

A primeira etapa ocorreu na semana passada, no oval de Indianápolis e contou com a vitória de Dudu Barrichello. Nesta etapa, os diversos talentos utilizarão a Ferrari GT3 na prova virtual, que servirá também de preparação para pilotos brasileiros que disputarão a 24 Horas de Le Mans Virtual nos dias 13 e 14 de junho deste ano.

Entre os inscritos, destaque para os três últimos campeões da Stock Car e que devem correr também na prova "real", reagendada para setembro: Marcos Gomes, Daniel Serra e Felipe Fraga.

A Tríplice Coroa Virtual também incentiva doações para campanhas beneficentes contra o coronavírus. Nas últimas seis semanas, as provas tiveram mais de 160.000 visualizações. Todos os pilotos e organizadores estão promovendo o evento de forma gratuita.

