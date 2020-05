Após o adiamento das 24 Horas de Le Mans ‘real’ para os dias 19 a 20 de setembro, devido à pandemia do novo coronavírus, uma parceria entre a organizadora de Le Mans, o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e a Motorsport Games realizará uma corrida virtual na plataforma rFactor 2 no dia 13 de junho, que seria a data original da largada da edição 2020.

As regras determinam que cada equipe deve ter, no mínimo, dois pilotos com licença internacional da FIA e no máximo dois especialistas simuladores.

O piloto da DS Techeetah, Antonio Félix da Costa, compartilhará um carro virtual ORECA 07 LMP2, com Felix Rosenqvist, da Chip Ganassi Racing, e as estrelas virtuais Rudy van Buren e Kevin Siggy.

A equipe também está com um segundo carro na LMP2, com Will Stevens e Gabriel Aubry, do WEC, se juntando aos pilotos da Redline, Dominik Farber e Aleksi Uusi-Jaakkola.

Foi anunciado na manhã de quarta-feira que a Redline fará sua própria participação solo, que inclui os atuais pilotos de Fórmula 1, Max Verstappen e Lando Norris.

A Williams Esports administrará quatro carros de LMP2, em parceria com a Rebellion, que deve sair do automobilismo após as 24 horas Le Mans ‘real’.

Suas primeiras duas equipes de pilotos foram reveladas com Louis Deletraz e Raffaele Marciello, bem como os pilotos da Williams Sports Nikodem Wisniewski e Kuba Brzezinski.

O segundo carro contará com os pilotos da Rebellion LMP1, Bruno Senna e Gustavo Menezes, ao lado dos especialistas em simuladores Petar Brljak e Dawid Mroczek.

Em outras posições, Olivier Panis competirá carro ao lado de seu filho, o piloto do WTCR, Aurelien Panis, em uma das duas vagas da Panis Racing LMP2.

Os ex-pilotos de F1 da Ferrari, Felipe Massa e Giancarlo Fisichella, foram os primeiros nomes a serem anunciados no início desta semana e competirão em um virtual Ferrari 488 GTE.

Também na terça-feira, Rubens Barrichello admitiu que participará da prova junto com Fernando Alonso.

As 24 horas virtuais de Le Mans serão transmitidas ao vivo no Motorsport.tv. A corrida começa em 13 de junho às 10h, horário de Brasília.

