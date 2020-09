Porsche Esports Sprint Challenge conhecerá campeão em Daytona

Quarta-feira às 21h teremos uma grande decisão em Daytona, pela Sprint Challenge. Um dos campeonatos mais disputados da história do automobilismo virtual nacional chega em sua sexta e derradeira etapa com o título em aberto.

Depois de passar por Interlagos na abertura, os 718 Cayman GT4 Clubsport também passaram por Nurburgring (em formato de F1), Montreal, Spa-Francorchamps, Silverstone e por último em Daytona.

Chegam com chance de título na última etapa: Marcos Riffel, líder com 250 pontos; Raphael De Leo (238); Bruno Souza (207); Bruno Bonagura (201); Felipe Iazzetti (190) e Rogério Neto (173).

O traçado americano ainda tem em jogo 83 pontos possíveis que deixarão a disputa pegando fogo até a última bandeira quadriculada da temporada.

Leia também: Jeff Giassi é bicampeão da Porsche Esports Carrera Cup

O campeão e o vice-campeão da Porsche Esports Sprint Challenge Brasil em 2020 serão premiados com um treinamento oficial de precisão e performance Porsche Track Experience, ministrado pela Porsche Brasil com os carros da marca, em data e local a definir pela empresa.

O campeão também será premiado com:

– Uma viagem à Alemanha, em data, roteiro e condições a definir pela Porsche Brasil;

– Participação garantida e preparação dedicada ao campeonato 2021 da Porsche Esports Carrera Cup Brasil;

– Quinhentos dólares americanos em créditos no iRacing (vice ganhará trezentos e o terceiro, duzentos).

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão será realizada no site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também no canal do Motorsport.com no YouTube.

Campeonato (Top-10)

1 - Marcos Riffel – 250 pontos

2 - Raphael De Leo – 238

3 - Bruno Souza – 207

4 - Bruno Bonagura – 201

5 - Felipe Iazzetti – 190

6 - Rogério Santos Neto – 173

7 - Eraldo Silva – 168

8 - Diego Freitas – 167

9 - Carlos Amorim – 162

10 - Lucas Trindade – 138