AO VIVO: Assista à primeira classificatória do Ultimate Drift Games em Long Beach

Long Beach é o palco da etapa deste fim de semana do Ultimate Drift Games, a versão virtual do novo Campeonato Brasileiro da modalidade. E o brasiliense Victor Alves pode sair da Califórnia consagrado como o primeiro grande campeão do evento, que em sua edição inaugural já se consolida como um dos maiores campeonatos de drift virtual do mundo, envolvendo nada menos que 114 competidores.

Victor Alves “gabaritou” o campeonato até aqui, vencendo as etapas de Interlagos, Atlanta e Vila Capanema. Ele acumula 314 pontos na tabela de classificação e seu perseguidor mais próximo é João Rohde, com 172. A máxima pontuação possível em uma etapa é 108.

Assim como na Vila Capanema, o traçado de Long Beach tem um muro em uma das outside zones –o que representa um desafio adicional aos pilotos.

A programação no circuito virtual da Califórnia tem início nesta sexta-feira, com a primeira jornada de eliminatórias. No sábado acontece a segunda bateria. Nesta fase, todos os competidores realizam duas passadas cada, acelerando e derrapando sozinhos pela pista e recebendo pontos pelo desempenho.

Os competidores são ranqueados e os 30 primeiros avançam diretamente para as batalhas finais, com início previsto para as 14h de domingo. Entre o 31º e 46º lugares no ranking, os pilotos disputam a repescagem às 10h, fase que destina duas vagas na final.

Assista AO VIVO à primeira eliminatória

