Harbin/Gravitt vencem em New Hampshire na eNASCAR Heat Pro League

A etapa de New Hampshire eNASCAR Heat Pro League fechou o primeiro segmento do campeonato virtual. Os competidores do PS4 e Xbox One produziram grandes batalhas na Milha Mágica.

PS4

Brandyn Gritton, da Stewart-Haas eSports, levou liderou a primeira das 55 voltas da noite.

Ele manteve a posição até Joe Gornick colocar o para-choque à sua frente, assumindo a liderança com dez voltas de corrida.

A maior parte do pelotão entrou nos pits na metade da prova, com bandeira verde, com Gritton retomando a liderança.

Nas 18 voltas restantes, uma bandeira amarela mudou tudo. Joey Stone e Nick Jobes se colocaram à frente com uma aposta estratégica, mas não puderam aguentar, pois foram rapidamente engolidos após o reinício.

Gritton conseguiu voltar à liderança, mas Josh Harbin estava o perseguindo.

Faltando sete voltas, ele conseguiu completar a manobra e assumir a liderança. Desse ponto em diante, a batalha foi realmente pelo segundo lugar, enquanto Cody Giles, Gritton e Maxwell Castro se esforçavam para isso.

Apesar dos contatos, eles mantiveram as colocações e Gritton ficou em segundo lugar logo à frente de Castro, que lidera a classificação na conclusão do primeiro segmento.

Classificação PS4

Pos. / Pontos / Piloto

1. 101 Maxwell Castro

2. 93 Josh Harbin

3. 92 Kyle Arnold

4. 87 Nick Jobes

5. 87 Jason Mitchell

6. 78 Brandyn Gritton

7. 75 Mike Braas

8. 72 Joey Stone

9. 72 Cody Giles

10. 67 Corey Rothgeb

11. 61 Josh Parker

12. 52 Joe Gornick

13. 47 Brandon Hanna

14. 36 TJ McGowan

Xbox One

Justin Brooks, da JTG Daugherty Throttlers, liderou o caminho no início da Corrida 2, mas uma sequência de amarelas mudaria o evento.

Houve duas nas primeiras dez voltas, com a liderança trocando de mãos entre Brooks, Luis Zaiter e até Diego Alvarado, antes de Daniel Buttafuoco liderar.

Buttafuoco permaneceu no controle após nova sequência de amarelas, indo para os pits faltando nove giros para o final.

Isso abriu caminho para Slade Gravitt liderar e vencer sobre Zaiter, tendo começado na última fila do grid. Tyler Dohar, Jose Ruiz e Nick Walker completaram os cinco primeiros.

O campeonato volta aos circuitos mistos na próxima semana em Mid-Ohio.

Classificação Xbox

Pos. / Pontos / Piloto

1. 121 Justin Brooks

2. 113 Daniel Buttafuoco

3. 107 Slade Gravitt

4. 94 Luis Zaiter

5. 84 Nick Walker

6. 68 Tyler Dohar

7. 66 Mitch Diamond

8. 62 Matthew Heale

9. 61 Matthew Selby

10. 56 Riley Ogle

11. 55 Jose Ruiz

12. 55 Diego Alvarado

13. 54 Brian Tedeschi

14. 44 Sam Morris