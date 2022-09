Como assistir à primeira etapa da Le Mans Virtual Series by Motorsport Games

Carregar reprodutor de áudio

A etapa de abertura da Le Mans Virtual Series 2022-2023, uma joint venture entre a Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") e o Automobile Club de l'Ouest (“ACO”), está quase chegando, começando esta semana na sexta-feira, 16 de setembro de 2022, até as 8 Horas do Bahrein no sábado. Os fãs estão convidados a acompanhar a ação fornecida pelos nomes das estrelas, a elite das corridas reais e virtuais, no maior grid de eSports de resistência fora das 24 Horas de Le Mans Virtual.

A temporada de cinco etapas, que inclui as 24 Horas de Le Mans Virtual como seu grande final, verá nomes como Max Verstappen, Romain Grosjean, Daniel Juncadella e Rudy van Buren – o piloto de simuladores que virou profissional para a Red Bull Racing F1 – competindo com as muitas superestrelas de eSports com apoio de fábrica que se tornaram nomes familiares. Dentro dos regulamentos, deve-se notar que os pilotos profissionais não precisam participar de todas as rodadas (veja abaixo).

Um link para o programa de TV com todos os detalhes da próxima temporada pode ser encontrado AQUI, e a lista de inscritos para a primeira rodada, as 8 Horas de Bahrain, pode ser encontrada AQUI.

A Le Mans Virtual Series se beneficiará novamente do conhecimento e do talento das emissoras de primeira linha que cobrirão toda a categoria, além da Le Mans Cup LIVE. Usando sua experiência, compreensão profunda e habilidades analíticas, eles trarão insights sobre o que está acontecendo na pista durante os eventos - além de uma explicação das regras, notícias dos bastidores e entrevistas - para fãs, competidores e jogadores em todo o mundo.

A equipe de transmissão será liderada por Martin Haven (Rodadas 2 e 3) e Ben Constanduros (Rodadas 1 e 4), o primeiro dos comentaristas mais conhecidos do automobilismo e voz principal do Campeonato Mundial de Endurance da FIA e o último o rosto e a voz do Campeonato Mundial de Rally e muitas categorias de e-sports. Como nos anos anteriores, eles serão acompanhados por Chris McCarthy – que vem deixando sua marca em comentários internacionais para IndyCar e FIA ​​F3 – e Lewis McGlade, que tem um conhecimento enciclopédico de corridas e pilotos através de seus comentários em séries como Fórmula Pro e Fórmula E Accelerate, bem como campeonatos GB3 e GB4 da vida real.

A competição entre os 40 participantes provavelmente será tão acirrada como sempre nas categorias LMP e GTE, correndo juntos através da plataforma rFactor 2 na mesma pista e horário. Nada menos que 120 pilotos estarão lutando pela primeira vez no colorido e icônico Circuito Internacional do Bahrain, uma adição bem-vinda à Le Mans Virtual Series.

As alterações nos regulamentos relativos à composição dos pilotos incluem agora:

As equipes devem colocar pelo menos três pilotos em cada uma das quatro primeiras rodadas, aumentando para quatro nas 24 Horas de Le Mans Virtual, a serem realizadas em janeiro de 2023;

Todos os pilotos da lista indicados por uma equipe devem competir em pelo menos uma rodada do LMVS ou nas 24 Horas de Le Mans Virtual;

Alterações na formação de pilotos após o anúncio da lista oficial de inscritos para aquela rodada resultarão em uma penalidade de tempo a ser aplicada durante a corrida.

E aqui é quando você pode acompanhar as corridas, ao vivo e sem interrupções:

Sexta-feira, 16 de setembro: (horários de Brasília)

14:10 – 18:55 Le Mans Virtual Cup Round 1 - CORRIDA

15:00 Show de qualificação ao vivo

15:10 – 19:30 Qualificação GTE

15:40 – 20:00 Qualificação LMP

Sábado, 17 de setembro:

05:00 – 11:00 Warmup

8:30 Le Mans Virtual Series show ao vivo

9:00 8 Horas de Bahrein – CORRIDA

Calendário da Le Mans Virtual Series

Rodada 1 - 8 Horas de Bahrein, Bahrein 17 de setembro de 2022

Rodada 2 - 4 Horas de Monza, Itália 8 de outubro de 2022

Rodada 3 - 6 Horas de Spa, Bélgica 5 de novembro de 2022

Rodada 4 - 500 milhas de Sebring, EUA 3 de dezembro de 2022

Rodada 5 - 24 Horas de Le Mans Virtual 14/15 de janeiro de 2023