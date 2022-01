Neste sábado, a equipe brasileira P1 Speed fez história ao cruzar a linha de chegada do top split da edição virtual das 24 Horas de Daytona na segunda colocação. A esquadra formada por Dudu Barrichello, Rafael Martins, Kiko Porto, Leonardo Reis, Alberto Cattucci e Pedro Moisés liderou aproximadamente metade de uma das provas mais importantes do automobilismo virtual mundial.

A corrida começou às 19h30 da última sexta-feira (21), com Barrichello largando da sexta posição do top split, sessão que reúne as melhores equipes do mundo. No decorrer da prova, o time avançou posições e nas primeiras quatro horas já figurava na segunda colocação.

Na madrugada, Dudu, Porto, Reis e Cattucci revezaram o comando do bólido #2 e assumiram a ponta. Pela manhã, Moisés, Martins e Reis conduziram o veículo e mantinham o bom rendimento, ocupando a vice-liderança.

Nas horas finais, Reis e Martins travaram uma dura batalha pelo primeiro posto com a equipe Private Label Team Hype. Apesar de ser uma prova longa, menos de três segundos separavam os norte-americanos dos brasileiros.

A batalha estava equilibrada até que Reis foi acertado por um retardatário, rodou e perdeu quase oito segundos até voltar para a pista.

Martins assumiu o comando do LMP2 da P1 Speed Team na hora final e descontou seis segundos de diferença para o líder. No entanto, precisou fazer uma parada a mais no fim da corrida e com uma pilotagem segura recebeu a bandeira quadriculada na segunda colocação na noite de sábado.

Competindo contra 720 equipes e mais de 2000 pilotos, a P1 Speed entregou um dos melhores resultados da história do automobilismo virtual brasileiro.

