A Fórmula E deu o pontapé inicial de seu torneio de automobilismo virtual neste sábado, em prova que ainda não vale pontos, com a corrida de pré-temporada da Race at Home Challenge, realizada no circuito virtual de Mônaco.

Todos os 21 pilotos que competem em tempo integral se conectaram à plataforma rFactor 2 para o evento que ajuda a arrecadar fundos para a UNICEF na batalha contra o coronavírus.

O estreito circuito de rua do Principado mostrou que é traiçoeiro também nos games, com grande confusão logo nas primeiras curvas. A prova, com formato “Royale”, em que o último colocado acaba eliminado da prova a cada volta, vitimou Edoardo Mortara ao término do primeiro giro.

Os brasileiros não demoraram a dar adeus à corrida, com Felipe Massa terminando em 19º e Lucas di Grassi na 17ª posição.

Alheio a tudo o que acontecia em seu retrovisor virtual, o piloto da BMW, Maximilian Gunther mostrou quem dá as cartas nesse tipo de competição.

Após ter conseguido a pole position, ele não deu chances a Stoffel Vandoorne, e conseguiu a primeira vitória do evento. Andre Lotterer foi o terceiro colocado.

No próximo sábado acontece a primeira das oito corridas que valem pontos para o campeonato.

Veja como foi o evento

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo