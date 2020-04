A segunda etapa do Grande Prêmio Virtual da Fórmula 1, substituindo os GPs reais da F1, foi realizado no domingo, com os pilotos correndo em Albert Park, na Austrália, já que o circuito do Vietnã não fazia parte do game F1 2019, usado no torneio virtual.

O piloto da F2 e membro da Academia Renault, Christian Lundgaard conquistou a pole position, com Charles Leclerc completando a primeira fila, em sua estreia no mundo do automobilismo virtual. George Russell, outro novato, foi o terceiro.

Mas Lundgaard tomou uma punição de cinco posições por uma batida na classificação, promovendo Leclerc para a pole.

O piloto da Ferrari usou essa vantagem para construir uma liderança confortável na primeira volta e manteve sua posição durante todas as 29 voltas da prova.

"Foi muito difícil", disse Leclerc depois da corrida. "Estou todo suado. Foi uma ótima corrida. E eu comprei o jogo há oito dias só, mas treinei bastante. Pelo menos cinco horas por dia".

Ele venceu a prova com 14 segundos de vantagem para Lundgaard, que terminou em segundo. E a corrida do dinamarquês foi marcada por um toque com o irmão de Charles, Arthur.

Lundgaard chegou a ir para a grama na saída da curva, mas se recuperou e voltou para a pista primeiro, enquanto Arthur foi parar na brita e caiu para quarto. Por um momento, Russell havia assumido o segundo lugar, mas o piloto da Williams rodou na Curva Um durante a quinta volta, e acabou caindo para quarto, atrás de Lundgaard e Leclerc.

Russell completou o pódio em terceiro, com Arthur Leclerc em quarto e Antonio Giovinazzi em quinto.O piloto da Mercedes na Fórmula E, Stoffel Vandoorne, foi o sexto, terminando a frente do piloto reserva da Haas, Louis Delétraz, que teve dois toques no muro durante aprova.

Alexander Albon, que chegou estar em terceiro nas primeiras curvas antes de rodar na saída das Curvas 11 e 12, caindo para 15º, mas conseguiu se recuperar e terminou em oitavo. O YouTuber Jimmy Broadbent e Nicholas Latifi completaram o Top 10. O campeão da F1 Jenson Button acabou ficando de fora do Top 10, terminando em 11º.

A próxima etapa do torneio de GPs Virtuais da F1 será realizada em duas semanas, com os pilotos correndo no circuito de Xangai.

