A Veloce e o Motorsport Games adotaram um formato diferente para a terceira etapa da série #NãoÉoGP, o mata-mata, que começou com 16 pilotos e terminou com o YouTuber Benjamin "Tiametmarduk" Daly competindo contra o piloto da Fórmula 1 Lando Norris em uma melhor de três corridas de uma volta de duração no circuito de Spa.

Na primeira, Tiametmarduk chegou na Curva Um na frente, mas ao fazer a curva muito aberta, deixou espaço para Norris ultrapassar. Porém, Daly foi capaz de ganhar novamente a posição na reta antes da curva Les Combes, e manteu a liderança, enquanto Norris rodou na Stavelot.

A dupla bateu na última chicane durante a segunda corrida, e Norris ficou rodando. Tiametmarduk, em um gesto de esportividade, deixou Norris ganhar para levar a disputa para o desempate.

Na última corrida, Norris assumiu a liderança na Curva Um, mas foi facilmente ultrapassado por Daly na reta Kemmel. Norris deu o troco com estilo em um grande movimento por fora na Blanchimont.

Nas semi-finais, o piloto da Williams na F1, Nicholas Latifi, foi vencido por Tiametmarduk em Suzuka. A dupla colidiu na primeira corrida na primeira curva, mas o YouTuber conseguiu voltar à pista para vencer.

Na segunda corrida, Daly cometeu um erro na chicane final, e deu a Latifi a chance de vencer a corrida e levar ao desempate. Na última corrida, Latifi rodou e bateu nas barreiras na saída da curva antes da 130R, pondo fim às suas chances de ir à final.

Antes disso, piloto e YouTuber Archie Hamilton foi facilmente vencido por Tiametmarduk nas quartas de finais. O YouTuber também venceu David Schumacher, piloto da F3 e filho de Ralf Schumacher nas oitavas, realizadas em Interlagos.

Já Norris venceu o ex-piloto da F1 Esteban Gutiérrez nas semifinais, que terminou com uma grande batida entre os dois, que resultou na desqualificação do mexicano.

O britânico ainda venceu o YouTuber Will "WillNE" Lenney nas quartas com uma ultrapassagem ousada na Ascari, em Monza. Lenney, por sua vez, bateu a atual campeã da W Series e estreante no eSports Jamie Chadwick nas oitavas

Norris quase foi eliminado nas oitavas até que ele conseguiu um espaço para ultrapassar seu ex-companheiro de apartamento, o piloto da Super Fórmula Sacha Fenestraz na última zona de frenagem em Interlagos.

Uma das melhores batalhas do evento foi a quarta de final entre os ex-pilotos da F1 Stoffel Vandoorne e Gutiérrez em Monza. O mexicano, que venceu o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, nas oitavas, chegou a ir para a brita na Parabólica após um movimento agressivo de Vandoorne.

Os fiscais desclassificaram Vandoorne e, com isso, Gutiérrez passou para as semis, antes de sua própria desclassificação na corrida contra Norris.

A #NãoÉoGP da Veloce voltará daqui duas semanas, e o formato e lista de participantes serão divulgados nos próximos dias.

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo

Galeria Lista Uma das primeiras aparições do coronavírus no esporte a motor veio com o adiamento da etapa de Sanya, da Fórmula E. 1 / 28 Foto de: FIA Formula E A Fórmula 1 adiou o GP da China pelo mesmo motivo. 2 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com o crescente aumento de casos do Covid-19, o GP do Bahrein chegou a ser confirmado, mas sem presença de público. 3 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A MotoGP, a maior categoria das duas rodas do mundo, chegou a realizar a primeira etapa no Catar, mas apenas com a Moto2 e Moto3. 4 / 28 Foto de: Akhil Puthiyedath Mais tarde, as etapas da Tailândia, Estados Unidos, Argentina, Espanha e França também foram suspensas, com adiamento. No momento, o GP da Itália é o primeiro da temporada. 5 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Fórmula E anunciou a suspensão da temporada por dois meses: os ePrix de Paris e Seul foram suspensos. 6 / 28 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O GP da Austrália de F1 estava previsto para acontecer, com presença de público e tudo. 7 / 28 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Um funcionário da McLaren testou positivo para o Covid-19 e a equipe decidiu não participar do evento. 8 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton criticou a decisão da categoria, dizendo que era chocante todos estarem ali para fazer uma corrida em meio à crise do coronavírus. 9 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Após braço de ferro político entre equipes e categoria, a decisão de cancelar o GP da Austrália veio faltando cerca de três horas para a entrada do primeiro carro na pista para o primeiro treino livre. 10 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pouco tempo depois, os GPs do Bahrein e Vietnã também foram adiados. 11 / 28 Foto de: FOM Os GPs da Holanda e Espanha também foram postergados. 12 / 28 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Uma das jóias da Tríplice Coroa, o GP de Mônaco, foi cancelado. Poucos dias depois, o GP do Azerbaijão também foi adiado. No momento, o GP do Canadá está marcado para ser o primeiro da temporada, no meio de junho 13 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Para atenuar os efeitos de tantas mudanças no calendário, a F1 decidiu antecipar as férias de verão. 14 / 28 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Além disso, FIA e F1 concordaram em introduzir o novo pacote de regulamentos que entrariam no próximo ano, a partir de 2022. Mas, segundo Christian Horner, há um movimento para adiar em mais um ano, para 2023, em preparação ao impacto que o Covid-19 terá na economia mundial 15 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Acompanhando a F1, a F2 e F3 também anunciaram suas primeiras provas como adiadas. 16 / 28 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Outras categorias e provas nobres do calendário do automobilismo mundial também foram prejudicadas pelo coronavírus. 17 / 28 Foto de: Marc Fleury As 24 Horas de Le Mans foi adiada para 19 de setembro. 18 / 28 Foto de: Rainier Ehrhardt A etapa conjunta entre WEC e IMSA em Sebring foi cancelada. 19 / 28 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images O tradicional TT da Ilha de Man foi cancelado. 20 / 28 Foto de: Dave Kneen A Indy suspendeu as primeiras corridas em St Pete, Alabama, Long Beach e Austin. 21 / 28 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na teoria, o campeonato de 2020 começa com o GP de Indianápolis, no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway. 22 / 28 Foto de: IndyCar Series Ainda não há nada definido sobre as 500 Milhas de Indianápolis. 23 / 28 Foto de: IndyCar Series Na NASCAR, a maior categoria do automobilismo dos EUA, foram realizadas as primeiras quatro provas, mas as atividades só voltarão a partir de 3 de maio, com a etapa de Martinsville no dia 9. 24 / 28 Foto de: NASCAR Media No Brasil, a CBA suspendeu as atividades no país por tempo indeterminado. 25 / 28 Foto de: Duda Bairros A Stock teve que adiar a abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas. Etapas do Velopark e Londrina também foram adiadas. 26 / 28 Foto de: Duda Bairros A Porsche Cup realizou apenas sua primeira etapa em Interlagos e aguarda novas diretrizes para retomar o campeonato. 27 / 28 Foto de: Luca Bassani Endurance Brasil, Copa Truck, entre outras competições, também estão paralisadas. 28 / 28 Foto de: Duda Bairros

