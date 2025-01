Marca referência no segmento, lubrificantes Mobil ingressam no automobilismo virtual na temporada 2025 com Dudu Barrichello. O terceiro colocado na Stock Car em 2024 é uma das referências na modalidade.

O piloto de 23 anos acumula diversos títulos nacionais em categorias de monopostos, turismo e já foi recordista mundial em uma das categorias do simulador iRacing no ambiente virtual. Em 2024 o piloto venceu mais de 70 corridas, mostrando que é um dos principais nomes do automobilismo virtual no país.

No automobilismo real o piloto levou a marca Mobil em seu carro na temporada 2024 da Stock Car vencendo duas provas e subindo quatro vezes ao pódio. As grandes atuações na elite do automobilismo brasileiro renderam ao filho mais velho de Rubens Barrichello o convite para disputar o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) pela Aston Martin, retomando sua carreira na Europa.

O jovem piloto acumula experiências no automobilismo internacional sendo vice-campeão da USF2000, no Estados Unidos, e disputando duas temporadas no automobilismo europeu pela Fórmula Regional by Alpine, conquistando um pódio na icônica pista de Spa-Francorchamps.

Embora Dudu Barrichello não alinhe no grid da Stock Car devido ao calendário de provas na Europa, o piloto virá ao Brasil para criação de conteúdo e para acompanhar algumas provas de Rubens Barrichello, que segue com os lubrificantes Mobil na Stock Car, na equipe Full Time.

"Mais um ano junto com a Mobil, dessa vez no automobilismo virtual”, disse Dudu. “É muito bom poder permanecer com a Mobil, se cheguei onde eu estou hoje no automobilismo, a Mobil faz parte da minha vida. Desde antes da Stock Car, quando fizemos uma parceria para andar de kart.”

“Espero representar a marca muito bem no automobilismo virtual. A equipe está muito forte, muitos pilotos da Stock Car, pilotos brigando para chegar lá também. Estou muito feliz e vamos seguir ganhando corridas com a Mobil nas pistas virtuais.”

“A marca Mobil se orgulha de criar relações de longo prazo”, disse Marina Teixeira, gerente de marketing dos lubrificantes Mobil. “Já vencemos título na Stock Car com Rubens Barrichello e, no ano passado, estivemos muito próximos de mais uma conquista com o Dudu que teve uma performance exuberante dentro e fora das pistas.”

“Entendemos que seria inviável continuar com ele no automobilismo real por causa de sua empreitada na Europa, mas fizemos questão de manter a relação de patrocínio por sua conduta. Além disso a plataforma atinge novas audiências, uma nova realidade no esporte a motor global e estamos felizes em desbravar este novo território com um nome tão relevante como o Dudu Barrichello.”

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!