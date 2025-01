A Vicar Promoções Esportivas anunciou nesta quinta-feira (16) os calendários oficiais de 2025 Stock Car, Stock Light, F4 Brasil e Turismo Nacional.

Entre os destaques está a volta a Belo Horizonte, após o sucesso da etapa de 2024, que reuniu 70 mil espectadores no circuito de rua no entorno do Mineirão. A capital mineira receberá a Stock Pro em 17 de agosto, marcando a sexta etapa da temporada.

O certame começa em 4 de maio, em Interlagos e termina também na capital paulista, no dia 14 de dezembro. Desta vez, todas as 12 etapas serão em território nacional, com Buenos Aires e El Pinar de fora do cronograma, após comporem o campeonato de 2024.

A categoria de acesso à Stock Car retoma em 2025 sua denominação tradicional, voltando a se chamar Stock Light, após período como Stock Series. A competição contará com seis etapas, iniciando em 23 de março, em Cascavel.

A Fórmula 4 Brasil manterá participação na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, marcada para 9 de novembro, em Interlagos. A categoria de formação, que chega ao seu quarto ano, realizará sete etapas no total.

A Turismo Nacional começa em Cascavel, no dia 23 de março, e encerra em Interlagos, em 14 de dezembro.

Outras categorias da Vicar, TCR South América e TCR Brasil, vão divulgar seus calendários nos próximos dias.

Algumas praças ainda estão sujeitas a confirmação, podendo haver alterações conforme necessidades técnicas e estratégicas da organização.

Stock Car Pro Series, temporada 2025

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

6ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (MG)

7ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

9ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa**

10ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

Stock Light, temporada 2025

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

Fórmula 4 Brasil, temporada 2025

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

3ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

4ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

5ª etapa: 9 de novembro, Interlagos (SP) preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

7ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

Turismo Nacional, temporada 2025

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

6ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa**

7ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

8ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

