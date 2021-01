O Brasil voltará a ter um piloto em campeonato de abrangência nacional da NASCAR. Nesta quarta-feira (13) Miguel Paludo foi anunciado pela equipe JR Motorsports - equipe de Dale Earnhardt Jr. - para fazer três corridas na Xfinity Series em 2021.

O gaúcho correrá em três etapas de circuitos mistos com o lendário carro #8 utilizado pelo próprio Junior nas últimas temporadas quando se arriscou a correr: no Roval de Daytona, segunda prova do ano, no dia 20 de fevereiro, no Circuito das Americas em Austin, no dia 22 de maio e fechará sua jornada em Mid-Ohio, em 5 de junho.

Paludo terá o apoio da Brandt, patrocinadora que o apoia na Porsche Cup Brasil, categoria em que é hexacampeão, e que também está ao lado de um dos astros da categoria, Justin Allgaier.

“É uma oportunidade fantástica e tenho até dificuldade para expressar em palavras o tamanho de minha gratidão", disse Paludo. "Competir novamente na NASCAR sempre foi uma de minhas principais metas na carreira."

"Tem sido incrível representar a BRANDT no Brasil desde 2015, sempre lutando por campeonatos na Porsche Cup. Agora ter a oportunidade de competir na Xfinity Series junto de meu companheiro Justin Allgaier com as cores da BRANDT em um carro da JR Motorsports em três corridas é a realização de um sonho."

"Mal posso esperar para trabalhar com toda equipe do carro #8 e me preparar da melhor maneira para a prova no circuito misto de Daytona daqui a algumas semanas.”

Paludo terá o experiente Taylor Moyer como crew chief, além de ter que se preparar basicamente apenas com o apoio do simulador, já que a estreia em Daytona virá sem treinos, já que por causa da pandemia, a NASCAR teve que abolir sessões de práticas na maioria dos eventos.

O gaúcho de 37 volta a correr na NASCAR após três temporadas na Truck Series, de 2011 a 2013, em que conseguiu oito top-5 e uma pole position, em Daytona, na abertura da temporada de 2012. Pela Xfinity Series, Paludo competiu duas vezes no mesmo ano, em Road America e Watkins Glen, onde conseguiu seu melhor resultado, na 13ª posição.

“Estamos emocionados em proporcionar o retorno do Miguel à NASCAR", disse Rick Brandt, CEO da BRANDT. "Ele foi fundamental para ajudar no crescimento de nossos negócios no Brasil. Essa iniciativa nos possibilitará entreter seletos clientes brasileiros em algumas das pistas mais icônicas da NASCAR, nas quais eles verão seu compatriota medir forças com os melhores do mundo. Será muito empolgante”

“É ótimo ver a parceria entre a BRANDT e a JR Motorsports continuar crescendo", disse Kelley Earnhardt Miller, diretora-geral da JR Motorsports. "É muito especial ter a oportunidade de colocar um piloto talentoso em circuitos mistos como o Miguel em um dos nossos carros para essas três corridas. Nosso relacionamento com o Rick e com todos na BRANDT tornou isso possível. Estamos todos ansiosos para ver os dois Chevrolet com as cores da BRANDT juntos na pista”

