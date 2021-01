Por que ‘boom’ das corridas em simuladores deve continuar em 2021

O crescente interesse nos eSports desencadeado pelas consequências da Covid-19 parece certo a atingir novos patamares em 2021, disse o chefe do Motorsport Games, que acaba de se tornar público.

A companhia viu nesta semana a venda de três milhões de ações, ajudando a levantar US$ 60 milhões.

Depois de um ano revolucionário para a indústria, que prosperou à medida que o cancelamento de eventos reais de automobilismo gerou um crescimento nos eventos virtuais, as coisas estão prestes a ficar ainda maiores nos próximos meses.

Dmitry Kozko, CEO do Motorsport Games, disse que há um grande impulso na indústria agora - e que se manifestará em novos jogos (incluindo a chegada da NASCAR no Nintendo Switch), novas plataformas e mais eventos de alto nível para os fãs acompanharem.

O Motorsport Games, que desenvolve a franquia NASCAR Heat, desfrutou de um ano abundante com o aumento do interesse em corridas de simulação. Recebeu mais de 50 eventos esportivos em 2020, entregando um total de 51 milhões de telespectadores. Isso foi muito maior do que os 3,8 milhões que havia atraído apenas 12 meses antes.

Seu evento de maior sucesso foi as 24 Horas de Le Mans virtual, que atraiu um público de 14 milhões de pessoas e ganhou vários prêmios. Para 2021, os planos estão em andamento para mais eventos nos eSports, bem como uma série de novos jogos em produção.

Embora existam projetos de longo prazo, incluindo um novo jogo do BTCC para 2022, este ano parece prestes a ver a estreia de um jogo oficial da NASCAR no Nintendo Switch.

“Em 2021, planejamos lançar mais alguns jogos e expandir nossas plataformas”, disse Kozko. “Uma coisa em que estamos trabalhando ativamente é trazer a NASCAR para a plataforma Nintendo Switch. Essa vai ser a primeira vez no Nintendo Switch.”

“Estamos entusiasmados com isso, especialmente com o fato de que tende a atingir um grupo mais jovem. Portanto, tanto nós quanto a NASCAR estamos animados com essa mudança. Vamos lançar outro produto móvel e estamos trabalhando há algum tempo no relançamento da franquia NASCAR Heat. Então, estamos definitivamente ansiosos por isso.”

Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang Photo by: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Kozko afirma que o interesse em torno do IPO da Motorsport Games mostra uma força para a indústria de jogos, que é promissora para o futuro.

Ele acrescentou: “Os investidores com quem falamos entendem que temos um roteiro claro de crescimento. Eles compreenderam nossa missão de criar um ecossistema preeminente de jogos de esporte a motor e entretenimento esportivo, oferecendo experiências de alta qualidade, sofisticadas e inovadoras.”

“Vamos disponibilizar nossos jogos em muito mais plataformas, o que significa mais produtos e mais receita potencial. E então vamos amplificar o drama e a emoção que os eSports trazem.”

Castro at Bristol 10 Photo by: Nascar Heat

Mas Kozko deixa claro que o maior vencedor do crescimento de empresas como a Motorsport Games é que os fãs poderão desfrutar de produtos ainda melhores.

“Há muita paixão em torno do automobilismo e jogos de corrida, e apenas diversão,” disse ele. “Sim racing é um dos poucos tipos de jogos que podem ser jogados com amigos e família.”

“Você não necessariamente joga jogos de tiro com seus avós e as crianças pequenas: simplesmente não combina bem. Portanto, acreditamos que haverá uma adoção muito maior com o tempo.”

