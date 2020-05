Penske está entre as 50 inscrições para 24H de Le Mans virtual

A equipe Penske está entre as 50 inscrições para a edição virtual das 24 Horas de Le Mans, cuja disputa será realizada nos dias 13 e 14 de junho, data em que a corrida real seria realizada. Por causa do coronavírus, a prova em La Sarthe foi adiada para setembro.

A corrida virtual será realizada como uma colaboração entre o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), o Automóvel Clube de l'Ouest, que organiza a etapa de Le Mans, e o Motorsport Games.

O evento marcará o retorno do nome Penske a Le Mans pela primeira vez desde a edição de 1971 da corrida. O proprietário da equipe, Roger Penske, já havia manifestado interesse em um possível retorno ‘real’ a Le Mans após a introdução dos carros LMDh, juntamente com os Hypercars de Le Mans, provisoriamente programados para 2022.

A Penske é uma das 30 inscrições de protótipos que usarão o carro Oreca 07 LMP2 e será acompanhada por um trio de carros dos vencedores atuais de Le Mans, da equipe Toyota Gazoo Racing.

A Rebellion, da LMP1, que abandonará o esporte a motor após as 24 Horas de Le Mans deste ano, entrará com quatro carros da LMP2 em parceria com a Williams Esports.

Cada inscrição terá no mínimo dois pilotos profissionais com uma licença internacional da FIA e no máximo dois pilotos virtuais em sua equipe.

Espera-se que a parceria entre a Rebellion e a Williams tenha pilotos virtuais da Williams com pilotos ‘reais’ de LMP1 da Rebellion.

A equipe ByKolles LMP1, que ficou de fora da temporada 2019-2020 da vida real até agora, terá um único carro na corrida de resistência virtual.

A Signatech Alpine, atual vencedora da categoria LMP2 em Le Mans, lidera as equipes da classe na competição, que também inclui a Panis Racing, do vencedor do GP de Mônaco de 1996, Olivier Panis.

As inscrições de equipes de eSports são lideradas por três carros da Veloce Esports, campeã da Le Mans Esports Series, e uma única entrada do Team Redline, veterano time de Esports.

A Redline já teve pilotos como Max Verstappen e Lando Norris, estrelas de Fórmula 1, em corridas virtuais de 24 horas - o par venceu as 24 Horas de Spa virtuais em julho passado no iRacing.

Há também uma inscrição única da equipe de corridas virtuais de Fernando Alonso, bicampeão da F1 e vencedor das 24 Horas de Le Mans.

Na classe GTE, as 20 inscrições incluem máquinas virtuais de Aston Martin, Ferrari, Porsche e o Corvette C7.R.

A Porsche é a melhor representada com oito carros. As equipes da Aston Martin e da AF Corse Ferrari estão operando três carros cada, enquanto o Corvette tem duas entradas.

Os pilotos participantes da corrida serão revelados nas próximas três semanas.

Para mais detalhes, visite: https://24virtual.lemansesports.com/