O piloto da Mercedes, Stoffel Vandoorne conquistou sua quarta pole position no Race at Home Challenge, torneio virtual organizado pela Fórmula E durante a pandemia. Porém, essa foi a primeira vez que o belga conseguiu converter a pole em uma vitória, após três segundos lugares consecutivos.

Vandoorne dominou a corrida após uma colisão entre seus rivais na primeira curva da primeira volta no circuito que recebe o eP de Nova York. Neel Jani, da Porsche, chegou na linha de dentro, dividindo o hairpin com Maximilian Gunther, que largou em segundo.

Gunther acabou perdendo várias posições enquanto Jani se manteve em segundo, mas mais de três segundos atrás de Vandoorne com apenas uma volta completada. Pascal Wehrlein, que liderava o campeonato no início da etapa, havia se classificado em segundo para largar, mas tomou uma punição de cinco posições por um incidente na corrida anterior.

Ele também teve alguns danos no carro após o caos da primeira volta, mas conseguiu escalar o pelotão e controlar os danos em sua busca pelo título.

Com três voltas para o fim, Wehrlein conseguiu passar o vencedor da etapa de Berlim, Oliver Rowland, para terminar em segundo na prova.

Rowland conquistou seu segundo pódio consecutivo ao terminar em terceiro, à frente do líder do campeonato real, António Félix da Costa, que teve seu melhor resultado na temporada. Uma rodada na volta final fez Jani cair para quinto, à frente da dupla da Jaguar: Mitch Evans e James Calado.

Em oitavo ficou o companheiro de Rowland na Nissan, Sébastien Buemi e Oliver Turvey e André Lotterer fecharam o Top 10

Já o bicampeão da categoria, Jean-Éric Verge, terminou em 18º e ainda não conquistou nenhum ponto no torneio virtual.

A vitória de Vandoorne também significa que a Mercedes passou a Mahindra na classificação de equipes.

O Race at Home Challenge chega ao final no próximo fim de semana, com uma rodada dupla. Você vai poder conferir toda a ação no Motorsport.com.

GALERIA: Veja os carros e pilotos da sexta temporada da Fórmula E

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 36 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 36 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 36 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 36 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 36 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 36 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 36 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 36 Foto de: XPB Images Mahindra - Pascal Wehrlein 20 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 21 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 22 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 23 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 24 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 25 / 36 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 26 / 36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 27 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 28 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 29 / 36 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon Racing, Penske EV-4 exits the pit lane 30 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jaguar - James Calado 31 / 36 Jaguar - Mitch Evans 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 33 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 34 / 36 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 36 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

