Fórmula E: Vandoorne e Hughes assinam com a Maserati

Stoffel Vandoorne e Jake Hughes correrão pela equipe Maserati MSG de Fórmula E na temporada 2024/25, conforme confirmou a equipe italiana.

A Maserati anunciou na última sexta-feira que estaria se 'separando' de Maximilian Guenther e Jehan Daruvala, com a saída de Vandoorne também confirmada da DS Penske no mesmo dia. O belga se junta ao tridente depois de ter lutado para igualar o ritmo do bicampeão e companheiro de equipe Jean-Eric Vergne na DS Penske, registrando apenas um pódio em dois anos.

"Estou muito feliz por me juntar à Maserati MSG Racing na próxima temporada e tenho orgulho de estar associado a um nome tão icônico no automobilismo como a Maserati", disse Vandoorne. "Estou animado para começar a trabalhar com a equipe - embora não tenha trabalhado diretamente com eles antes, conheço bem a equipe, tanto do meu tempo na DS Penske quanto do meu tempo na Mercedes, quando compartilhamos um trem de força com a Venturi.

"Eles são um ótimo grupo de pessoas, muito habilidosos, muito determinados e estou realmente ansioso para trabalharmos juntos daqui para frente. Espero que tenhamos muito sucesso e lutemos juntos por vitórias e campeonatos."

Jehan Daruvala, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore, lidera Jake Hughes, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Hughes se junta à equipe depois de passar as duas últimas temporadas com a McLaren, período em que demonstrou um ritmo impressionante em uma volta, conquistando quatro pole positions e seu primeiro pódio na Fórmula E este ano em Xangai.

Antes de correr no campeonato totalmente elétrico, o britânico de 30 anos foi piloto reserva da equipe Maserati em sua última versão, a Venturi.

"Estou muito feliz por me juntar à Maserati MSG Racing. O sucesso que a equipe teve, como uma das equipes fundadoras da Fórmula E, fala por si só", disse Hughes. "Em um nível pessoal, já trabalhei com a equipe anteriormente, então a conheço bem e estou realmente ansioso para voltar.

"Sei que a temporada acabou de terminar, mas, sinceramente, não vejo a hora de chegar à sede em Mônaco e começar a trabalhar com os engenheiros, entrar no simulador e realmente começar a preparação para a 11ª temporada. Isso marca o início de um novo e empolgante capítulo em minha carreira, e sei que o melhor ainda está por vir."