F1 AO VIVO: Acompanhe a repercussão do GP do Canadá no Pódio

Max Verstappen segura a pressão de Carlos Sainz no final e vence mais uma vez na temporada, ampliando ainda mais sua vantagem da liderança, com Lewis Hamilton completando o Top 3. Veja como foi o GP do Canadá de Fórmula 1, nona etapa do mundial de 2022. O programa PÓDIO, do Motorsport.com, analisa os principais fatos da corrida, trazendo toda a apuração dos paddocks, com informações e declarações dos pilotos.