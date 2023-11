F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação para a corrida sprint do GP de São Paulo em Interlagos em Tempo Real

10:58 E enquanto não temos nenhum carro na pista, vamos fechar o nosso recap do sábado até aqui...



O acidente de Gustavo Zanon na Sprint Challenge da Porsche Cup levou ao cancelamento do quali da Carrera Cup devido à programação apertada. Com isso, o grid de largada de ambas as corridas foi definido pela classificação atual do campeonato, dando ao líder Nicolas Costa as duas poles do fim de semana. Uma boa vantagem na briga pelo título