F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre para o GP da Arábia Saudita em Tempo Real

Depois de uma semana de descanso após a abertura da temporada 2023 no Bahrein, a Fórmula 1 chega até a Arábia Saudita para a segunda etapa do calendário tendo a Mercedes como alvo de observação após o entendimento da equipe que é momento de mudanças mais radicais. Aston Martin e Fernando Alonso também estão na 'mira' para confirmar o 'hype', enquanto Max Verstappen e Red Bull seguem favoritos.

No tempo real do Motorsport.com você fica por dentro de tudo que acontece no primeiro treino livre do GP da Arábia Saudita