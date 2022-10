F1 AO VIVO: Acompanhe o TL1 para o GP dos EUA em Tempo Real

A Fórmula 1 chega a sua primeira corrida nas Américas após uma semana de pausa depois do molhado GP do Japão. Neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo corre em Austin, Texas, no Circuito das Américas.

No Motorsport.com você fica por dentro de toda a ação do fim de semana, agora pelo Tempo Real do primeiro treino livre para o GP dos EUA que você acompanha abaixo a partir das 15h55, horário de Brasília: