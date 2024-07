Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do portal R7, existe uma discussão nos bastidores da Band para realizar mudanças em toda a equipe de transmissão da Fórmula 1. Também existem rumores de que os apresentadores atuais estão acomodados com os atuais cargos e, dessa maneira, têm cometido gafes e gerado informações erradas ao telespectador.

O colunista ainda informou que a Band estaria estudando fazer um esquema parecido como o que acontece no Bandsports nos dois primeiros treinos do fim de semana, ou seja, uma rotatividade da equipe em algumas etapas. Dessa maneira, Reginaldo, Sérgio, Max e Felipe não ficariam mais responsáveis pela narração e comentários de todas as corridas, mas dariam espaço para novos funcionários em alguns finais de semana.

Procurada pelo Motorsport.com, a emissora preferiu não comentar o assunto.

O Grupo Bandeirantes tem os direitos de transmissão da F1 desde 2021. Por dar mais espaço à categoria na TV aberta, a chegada da emissora paulista foi tratada como uma boa novidade no primeiro ano, segundo visto por muitas pessoas nas redes sociais. Mas nas últimas temporadas, são crescentes as críticas quanto a comentários controversos dos membros da equipe.

O atual acordo entre categoria e emissora vai até o final da temporada de 2025.

