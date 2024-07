O heptacampeão Lewis Hamilton disse, em coletiva, que "não é absolutamente impossível" pilotos da McLaren baterem Max Verstappen no campeonato de pilotos da Fórmula 1. Apesar disso, considera tarefa de Lando Norris, em segundo lugar com 189 pontos, e Oscar Piastri, em quinto com 149 pontos, complexa e muito díficil.

Quando perguntado sobre se os 76 pontos de diferença de Norris versus Verstappen ser uma quantidade insuperável, o piloto britânico relatou que já esteve em situação de desvantagem de pontos anteriormente: " Já faz um tempo desde que eu estava lutando pelo campeonato, mas acho que houve uma época em que eu estava aqui e estava 40 ou mais pontos atrás".

Em relação ao número a ser superado e a performance de Verstappen, disse ser complexo, mas não é impossível: "70 é um número grande quando você está contra um carro que provavelmente tem um recorde muito próximo de 100%".

"Acho que eles podem ter caído [o desempenho] um pouco em uma das corridas, quando o motor de Max parou, talvez na Áustria? Austrália. Mas, fora isso, eles são uma equipe de alto desempenho, portanto, não é impossível, mas é um desafio e uma tarefa muito grande. Mas não é absolutamente impossível".

No entanto, citou a qualidade dos pilotos da equipe papaia: "Eles têm dois pilotos muito fortes que são capazes de competir contra, no final das contas, atualmente no campeonato, um carro que está realmente lá em cima, marcando muitos pontos do outro lado. Portanto, eles têm algo com que podem trabalhar, com certeza", concluiu Hamilton.





