Lewis Hamilton prometeu falar com as autoridades da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) depois que os comissários do GP da Hungria da Fórmula 1 declararam que ele "poderia ter feito mais para evitar" o acidente de Hungaroring com Max Verstappen.

Os comissários de Budapeste consideraram que o incidente entre os dois no final da corrida não merecia nenhuma ação adicional, depois que Verstappen foi lançado para o alto e perdeu um lugar para Charles Leclerc, da Ferrari, quando retornou à pista na primeira curva do Hungaroring.

Os stewards declararam que o incidente não exigia nenhuma ação adicional depois de conversar com os dois pilotos após a corrida e verificar os dados de telemetria de seus carros. Embora tenham descartado a insistência de Verstappen "como sendo um caso típico de 'mudança de direção durante a frenagem'", também declararam que Hamilton "poderia ter feito mais para evitar a colisão".

"Dessa forma, determinamos que nenhum piloto foi o principal culpado", diz o documento da FIA sobre o assunto, divulgado na noite do último domingo.

Agora que a F1 voltou a se reunir em Spa para o GP da Bélgica deste fim de semana, quando perguntado se ficou surpreso com essa declaração, Hamilton respondeu: "Sim, muito. Fiquei realmente surpreso com isso".

"Eu já estava muito relaxado com a situação, dizendo: 'veja, é apenas um incidente de corrida, vamos seguir em frente'".

"Mas considerando que um carro estava no controle e o outro não estava no controle naquele momento - [porque] obviamente quando todas as rodas estão travadas, você não está no controle".

"E se você olhar o replay, no final de toda a manobra eu estava muito longe do ápice. Então, eu saí, há muito espaço no lado direito. Então, fiquei realmente muito surpreso".

"Não sei quem digitou isso, mas provavelmente, sim, essa será uma pergunta quando eu falar com eles em algum momento".

Hamilton e Verstappen foram filmados apertando as mãos na área de mídia pós-corrida na Hungria, onde prometeram discutir o incidente, com o piloto da Mercedes dizendo que sua decisão de interromper uma entrevista que seu rival da Red Bull estava conduzindo foi para "quebrar o gelo" enquanto ele passava.

Verstappen disse vagamente em Spa, na quinta-feira, que "explicamos nossa visão e, depois disso, fomos para casa", mas Hamilton então afirmou: "não, não conversamos depois".

"Quero dizer, fomos aos comissários de bordo e foi isso", acrescentou o heptacampeão. "Mas sim, não tivemos [uma] conversa. Não sei se teremos. Se tivermos tempo, talvez conversemos na parada [de pilotos] neste fim de semana - talvez".

"Não senti que houvesse necessariamente uma necessidade, mas talvez seja algo que ele queira dizer. Mas não tivemos tempo de fazer isso [ainda]", concluiu Hamilton.

O acidente na Hungria foi o último de uma longa lista de acidentes entre Verstappen e Hamilton desde o início da batalha pelo título de 2021.

