F1 AO VIVO: Acompanhe o segundo treino livre para o GP da Cidade do México em Tempo Real

Carlos Sainz foi o líder da primeira sessão de treinos livres para o GP da Cidade do México nesta sexta-feira. Com uma atividade recheada de novatos, o treino livre 1 foi marcado pelo abandono precoce dos 'calouros'. Agora, a Fórmula 1 retorna às pistas para 1h30 de ação.

No Motorsport.com você fica por dentro de toda a ação do fim de semana, agora pelo Tempo Real do primeiro segundo livre para o GP da Cidade do México que você acompanha abaixo a partir das 17h55, horário de Brasília: