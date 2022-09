F1 AO VIVO: Acompanhe o TL3 para o GP da Itália em Tempo Real

15:01 Mick Schumacher entra nessa lista de pilotos punidos! O alemão também vai ser penalizado com 15 posições no grid. Não perca a conta, ao todo, são NOVE pilotos punidos com penalizações no grid.



- Verstappen (5)

- Ocon (5)

- Pérez (10)

- Bottas (15)

- Hamilton (Fim do grid)

- Sainz (Fim do grid)

- Tsunoda (Fim do grid)

- Magnussen (15)

- Schumacher (15)