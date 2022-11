F1: Saiba como foi o TL3 do GP de Abu Dhabi Siga todas as informações do treino que antecede a classificação da última etapa de 2022

Voltaremos às 11h com o treino de classificação do GP de Abu Dhabi.



Até logo! 13:33 Mais detalhes sobre o TL3 aqui:



13:33 E ficou assim: Pérez lidera a dobradinha da Red Bull no TL3. 13:31 Carros ainda na pista. 13:30 Cronômetro zerado. 13:26 Faltando 5 minutos



1. Perez, Red Bull

2. Verstappen, Red Bull

3. Hamilton, Mercedes

4. Russell, Mercedes

5. Norris, McLaren

6. Ricciardo, McLaren

7. Vettel, Aston Martin

8. Albon, Williams

9. Ocon, Alpine

10. Alonso, Alpine 13:22 Verstappen P2, a 0s152 de Pérez. 13:17 Os oito primeiros fizeram seus tempos com macios. 13:17 Sergio Pérez: 1min24s982, volta mais rápida do fim de semana. 13:15 Hamilton lidera novamente, com 1min25s222 13:14 Verstappen chegou a assumir a liderança, mas por pouco tempo, com Russell fazendo 1min25s395 13:10 Hamilton será investigado após o treino por não respeitar a velocidade de bandeira vermelha. 13:08 A diferença entre Hamilton e Pérez é de 0s037. 13:07 Hamilton volta à ponta, com 1min25s824, ainda com macios. 13:07 Verstappen registra sua primeira volta e pula para a P3, a 0s220 de Pérez. 13:03 Pista liberada, faltando 28 minutos. 13:02 13:01 Metade do treino



1. Pérez, Red Bull

2. Hamilton, Mercedes

3. Leclerc, Ferrari

4. Alonso, Alpine

5. Ocon, Alpine

6. Sainz, Ferrari

7. Vettel, Aston Martin

8. Russell, Mercedes

9. Norris, McLaren

10. Stroll, Aston Martin 13:00 Gasly Teve um pedaço do seu carro saindo após o francês passar por uma zebra.



Com os detritos, bandeira vermelha, para limpeza. 12:57 Com médios, Pérez: 1min25s861, pula para a liderança 12:56 E agora só Verstappen. 12:54 Apenas Tsunoda, Latifi e Verstappen não foram para a pista ainda. 12:51 Pérez é o primeiro da Red Bull a marcar tempo, consegundo apenas a P7, com médios. 12:48 Leclerc sobe agora para a P2, a 0s055 de Hamilton, ainda de médios. 12:46 Após 15 min...



1. Hamilton, Mercedes

2. Russell, Mercedes

3. Leclerc, Ferrari

4. Sainz, Ferrari

5. Ricciardo, McLaren

6. Magnussen, Haas

7. Schumacher, Haas 12:43 Apenas sete pilotos com voltas rápidas até agora. 12:42 Com macios, a dupla da Mercedes pula à frente, com Hamilton na P1: 1min26s040. 12:40 Leclerc: 1min27s314, também com médios. 12:38 Sainz faz 1min27s821 com médios, o primeiro a fazer volta rápida. 12:36 Sainz, Leclerc e Schumacher na pista. 12:35 Ninguém com volta rápida ainda. 12:34 12:33 Vettel e Stroll fizeram a volta de instalação e voltaram para os pits para novos pneus médios e retornaram para a pista. 12:32 A dupla da Aston Martin é a primeira a entrar na pista. 12:31 Começa o TL3! 12:29 Este será o último treino livre de Sebastian Vettel na F1 12:27 Lembrando que ontem, Lewis Hamilton liderou o primeiro treino, enquanto o TL2 foi de Max Verstappen, fazendo também o melhor tempo do dia. 12:26 5 minutos para o início! 12:20 Bom dia, pessoal!



Às 7h30 teremos o início do TL3 em Abu Dhabi e aqui você ficará sabendo tudo o que está rolando em Yas Marina.



Fique aqui!