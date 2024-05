O sábado foi marcado por uma bela homenagem do mundo do automobilismo a Ayrton Senna nos 30 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1. Durante as atividades do GP Histórico de Mônaco, um desfile com os carros da trajetória do brasileiro no esporte a motor emocionou os fãs presentes no Principado.

O desfile foi uma forma encontrada pelo Automóvel Clube de Mônaco para homenagear Senna na pista em que o brasileiro mais brilhou ao longo de sua história na F1.

No total, cinco carros foram à pista na manhã deste sábado em Mônaco: Gabriel Bortoleto, atual campeão da F2 e piloto da Academia da McLaren, guiou o kart usado por Senna na conquista do Sul-Americano de Kart em 1977. Já o sobrinho de Ayrton, Bruno Senna, foi à pista com o McLaren MP4/5B, da temporada de 1990.

A pilota de rally Cristina Gutierrez guiou o Van Diemen RF82 amarelo usado por Senna na temporada de 1982 da Fórmula Ford 2000. Thierry Boutsen, amigo pessoal do brasileiro na F1, esteve a bordo da Lotus 97T, da temporada de 1985 da F1 e, para fechar, Eddie Irvine guiou o Ralt RT3 com o qual o tricampeão venceu o GP de Macau de Fórmula 3 de 1983.

A programação contava ainda com a exibição da Toleman TG184, da temporada de estreia de Senna na F1 em 1984, mas o carro não chegou a completar a homenagem.

A McLaren publicou uma série de fotos e vídeos em suas redes sociais.

O GP Histórico de Mônaco segue suas atividades com a presença de nomes importantes do mundo do automobilismo guiando pelas ruas do Principado, como o CEO da McLaren, Zak Brown, e o projetista da Red Bull Adrian Newey.

