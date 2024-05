F1: Marko vai 'contra' Horner e 'esnoba' Ferrari ao falar de Newey

Após a confirmação oficial, durante o GP de Miami, de que Adrian Newey sairá da equipe Red Bull, muitos se questionam qual será o próximo passo do projetista britânico na Fórmula 1 -- ou até mesmo fora dela.

Se o chefe taurino Christian Horner aposta que o engenheiro vai "tirar uma folga" da categoria antes de encarar um novo desafio, o consultor da marca de energéticos na elite global do esporte a motor, Helmut Marko, deu um palpite com menção a um time específico. E não se trata da escuderia mais cotada...

Se muitos apostam que a Ferrari é o novo destino do 'mago inglês', Marko citou a Aston Martin como sua aposta para o futuro do agora ex-companheiro. “Qual cor vejo Newey vestindo? Acho que vermelho contrasta com azul escuro. Mas tudo é possível com uma cor bonita como verde”, disse Helmut.

Como revelado pelo Motorsport.com há algumas semanas, Adrian recebeu proposta do dono da Aston Martin, Lawrence Stroll. E a equipe conta com Fernando Alonso -- no passado, Newey já manifestou desejo de trabalhar com o espanhol, embora também se saiba que Adrian veja a Ferrari com 'bons olhos'.

