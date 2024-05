Sob risco de ser banido de uma corrida de Fórmula 1 em breve, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, agora também vê outro piloto, além do jovem britânico Oliver Bearman, ser especulado na equipe norte-americana.

Trata-se do finlandês Valtteri Bottas, cujo futuro na Sauber é incerto após a contratação do germânico Nico Hulkenberg para 2025 e além -- em 2026, o time se transformará em Audi. O alemão, assim, deixa a Haas no fim de 2024.

Com isso, Magnussen vê sua busca por garantir a própria presença no grid da F1 para 2025 mais complicada, já que, segundo o FormulaPassion.it, Bottas se junta a Bearman no radar da escuderia dos Estados Unidos, à qual Kevin retornou em 2022.

Além da equipe americana, a Williams também é apontada como opção para Valtteri, conforme recentemente apontado pelo jornalista da F1 Lawrence Barretto -- uma permanência do veterano finlandês na Sauber / Audi é vista como improvável.

