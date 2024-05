A NASCAR Brasil Series realizou a primeira de duas corridas deste sábado, válida pela etapa de Londrina, a terceira da temporada de 2024.

A vitória ficou com Léo Reis, que havia sido o pole position e conseguiu administrar a ponta desde o início.

Na segunda posição, Vitor Genz conseguiu superar Sérgio Ramalho, após grandes batalhas durante a corrida.

Na categoria Challenge, Felipinho Tozzo foi o melhor, após chegar no sétimo lugar na geral.

A Corrida

Léo Reis se manteve na liderança após a largada, com alguns incidentes ocorrendo ainda no primeiro giro, como uma rodada de Gui Backes. O primeiro safety car surgiu quando restavam 21 minutos, com Gabryel Romano e Marcel Jorand em acidentes em locais separados.

A relargada ocorreu com 17 minutos para o final, com Reis na frente e Sérgio Ramalho na segunda colocação, superando Genz. Enquanto isso, Lourenço Beirão era punido com drive through por queima de relargada.

Na metade da corrida, Felipinho Tozzo era o melhor entre os pilotos da categoria Challenge. Valdeno Brito, que reestreou na categoria, era o sexto colocado.

Após grande ultrapassagem, Genz voltou à segunda colocação, após manobra sobre Ramalho. A diferença entre o gaúcho e Reis era de mais de dois segundos.

E terminou assim, com Léo Reis convertendo a pole position em vitória. Genz, Ramalho, Witold Ramasauskas e Valdeno Brito completaram o top 5.

Felipinho Tozzo foi o vencedor na categoria Challenge, com Victor Andrade em segundo e Gui Backes em terceiro.

A corrida 2 da etapa acontece ainda neste sábado, às 17h55, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv no YouTube.

Resultado

1) #32 Léo Reis (R), NBRA, Ford, UNNIKA Racing Team, a 17 voltas em 27m37s991

2) #46 Vitor Genz, NBRA, Ford, Singus Competition, a 2s715

3) #27 Sergio Ramalho /Lucas Mendes, NBRA, GM, Race Engineering Team, a 3s093

4) #13 Witold Ramasauskas (R), NBRA, Ford, UNNIKA Racing Team, a 9s322

5) #77 Valdeno Brito /Dorivaldo Gondra Jr, NBRA, GM, Singus Competition, a 10s923

6) #2 Leo Torres, NBRA, Ford, Singus Competition, a 11s299

7) #57 Felipe Tozzo, NCHA, GM, Singus Competition ,a 13s086

8) #88 Luan Lopes(R) /Beto Monteiro, NBRA, GM, Maxon Racing, a 17s865

9) #78 Leo Yoshii, NCHA, Ford, Race Engineering Team, a 26s566

10) #22 Victor Andrade(R), NCHA, Ford, Singus Competition, a 28s562

11) #28 Gui Backes, NCHA, GM, Maxon Racing, a 29s567

12) #20 Lourenço Beirão /R Dias, NBRA, Ford, Maxon Racing, a 33s235

13) #24 Alexandre Kauê /B Zonta, NCHA, Ford, Unnika Racing Team, a 41s065

14) #63 Giovani Girotto /Luís Trombini(R), NCHA, GM, Maxon Racing, a 41s649

15) #83 Alex Seid /Gabriel Casagrande, NBRA, GM, UNNIKA Racing Team, a 1 volta

Veja como foi

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!