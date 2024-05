O momento ruim pela qual a Alpine passa na Fórmula 1, afundando na rabeira do grid da categoria pode acabar causando uma consequência inesperada por muitos: o retorno de Mick Schumacher à categoria.

Atualmente piloto da Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), o jovem alemão mantém uma ligação com a F1 como piloto reserva e de testes da Mercedes. Com isso, Mick vem realizando uma série de sessões com o carro da equipe alemã, mas esta não seria o seu alvo.

Segundo o site alemão F1-Insider, o momento ruim vivido pela Alpine pode acabar com a saída da dupla atual, formada por Esteban Ocon e Pierre Galy, sendo que ambos estão em seu último ano de contrato. E a performance de Mick tanto nos testes com a Mercedes quanto em suas primeiras participações com o time francês no WEC podem colocá-lo em uma boa posição na briga pelas vagas de 2025.

De acordo com a reportagem, Schumacher completou recentemente um teste de 350km em Silverstone, que deixou os engenheiros da Mercedes bem satisfeitos, não somente pela performance como na ajuda que trouxe para a equipe.

E Schumacher parece ter um importante apoio interno na equipe, com Bruno Famin, hoje responsável por todo o programa de automobilismo da Alpine, estaria satisfeito com o alemão a ponto de aprovar uma possível troca. Ele inclusive teria deixado a porta aberta para um teste com a equipe de F1 ainda neste ano.

DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!