F1 AO VIVO: Acompanhe o Treino Livre 3 do GP do Canadá em tempo real A Fórmula 1 desembarca no Canadá para a nona etapa da temporada de 2022. Acompanhe tudo o que rola em Montreal aqui no Motorsport.com

Por: Daniel Balsa Resumo Status: Ao vivo 20:22 Só nove pilotos fizeram tempo até aqui. Bottas, Alfa Romeo Stroll, Aston Martin Tsunoda, AlphaTauri Vettel, Aston Martin Zhou, Alfa Romeo Magnussen, Haas Ricciardo, McLaren Norris, McLaren Schumacher, Haas 20:22 20 minutos de treino e Bottas na frente! 1min37s909 para o finlandês, que tem 0s234 para Stroll, que pulou para segundo. 20:20 Leclerc larga em último! Ferrari vai trocar todo o motor do monegasco e, com isso, ele vai largar na última colocação no GP do Canadá. Em breve, mais informações em Motorsport.com. 20:19 Perez na pista! 20:18 Tsunoda na frente! 1min38s262. As câmeras flagraram o sorriso de Verstappen e Helmut Marko ao verem o tempo do japonês. 20:18 Vettel segue melhorando! 1min38s294. Conforme ele vai andando, vai ganhando confiança e melhorando. 20:16 Vettel na frente agora! 1min39s041 para o alemão. 20:15 Vettel segue em terceiro, mas é mais um a entrar na casa de 1min39s - 0s458 atrás de Magnussen. Lando Norris na pista agora, assim como Ricciardo e as duas Alfa Romeos. 20:13 O treino, por enquanto, não diz muito. Poucos carros registrando voltas - apenas cinco. Tsunoda pula para o P2, com 1min39s461 e vai se aproximando do tempo do Magnussen. 20:12 Tsunoda também passou reto ali na curva 7. Enquanto isso, Vettel sobre para segundo e... passa reto no S que abre a volta. 20:11 O spray que tem sido levantado aqui é imenso! Magnussen segue à frente, com 1min39s148, com quase três segundos de vantagem para o segundo, Yuki Tsunoda. 20:09 Agora foi a vez de recapitularem Magnussen corta a grama entre as curvas 4 e 5. 20:08 Hamilton e Tsunoda na pista, enquanto replay resgata uma escapada de Sainz na curva 7. 20:07 Magnussen faz 1min43s014, quase 29 segundos mais lento do que Verstappen ontem. Mas 2s5 à frente de seu companheiro, Mick. 20:06 Vettel e Stroll colocam a Aston Martin na pista. 20:05 Condição da pista no momento. Essa foto dá um melhor panorama. 20:04 Enquanto isso, Magnussen e Mick Schumacher na pista. Ambos aceleram na manha, na moralzinha, com pneus de chuva extrema. Agora a Ferrari, com LEC e SAI, na pista. 20:03 Amigos e amigas... Russell e Ocon estão de jaquetas, sem menção a acelerar até aqui. 20:02 Chuva fina no meu parabrisa... 20:01 Começou! Kevin Magnussen abre os trabalhos. 20:01 Fernando Alonso se prepara para entrar no carro, assim como outros competidores. A garoa é incessante, mas é leve, porém a pista está bem molhada. Um ingrediente diferente. 19:58 Imagens de Montreal mostra que está chovendo. Garoa e baixa temperatura, com 11ºC no momento. Todo mundo com capa de chuva. 19:54 Vale lembrar que o GP do Canadá volta a ser realizado pela primeira vez em três ano devido à pandemia da Covid-19. A última etapa por lá foi em 2019. 19:42 Aproveite enquanto o TL3 não começa e confira a cobertura que o Motorsport.com tem feito do GP do Canadá! 19:33 Boa tarde! Em instantes, iniciaremos a nossa cobertura em tempo real do Treino Livre 3 do GP do Canadá.