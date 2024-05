A Red Bull revelou que as esperanças de Max Verstappen de desafiar Lando Norris pela vitória no GP de Miami de Fórmula 1 foram prejudicadas por danos no assoalho.

Verstappen se viu incapaz de acompanhar o ritmo de Norris após o reinício do safety car na corrida de domingo em Miami, abrindo a porta para seu rival da McLaren garantir a primeira vitória de sua carreira.

A análise pós-corrida do Red Bull de Verstappen revelou que o campeão mundial sofreu danos no piso – provavelmente como resultado de passar por cima da zebra da chicane e derrubar o cone de sinalização na volta 22.

Falando depois, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: “Não acho que tivemos um grande equilíbrio durante todo o fim de semana. Obviamente, ele bateu no cone por volta da volta 20 e isso causou muitos danos à parte inferior do carro, então teremos que ver exatamente qual foi o efeito disso.

"É uma quantidade razoável da área ao redor do assoalho traseiro esquerdo. Há uma quantidade razoável que está faltando e você também pode vê-la flexionando muito, então certamente não ajudaria."

Os comentários de Horner pareceram ir contra a reação de Verstappen ao sair do carro quando ele sugeriu que todos os seus problemas de ritmo se deviam ao setup e aos pneus e que ele sentia que não houve danos.

“Nunca me senti confortável durante todo o fim de semana com isso”, disse ele. “Acho que com pneus médios ainda foi bom, mas com duros foi um desastre.

"Quero dizer, era baixa aderência, equilíbrio muito complicado em baixa velocidade. Eu realmente não conseguia me apoiar na traseira enquanto em alta velocidade eu estava saindo muito de frente. Então, quando você tem esses dois problemas, você também não tem equilíbrio porque você está perseguindo duas coisas diferentes. Então, sim, apenas guiando com a aderência que eu tinha."

Falando sobre o incidente com o cone, ele disse: “Não gostei, mas resolvi testar também a durabilidade da asa dianteira. Então isso é um teste de colisão feito. Sim, não houve danos. O cone estava fora do caminho para todos, então foi basicamente um vale-tudo depois disso.”

Questionado especificamente sobre as sugestões de Horner de que seu ritmo caiu devido aos danos, Verstappen respondeu: “Não parecia diferente, então não sei. Talvez já estivesse danificado. Não sei. Quer dizer, eu bati naquela coisa e meu ritmo ficou o mesmo, então eu realmente não sabia se havia algum dano.”

A Red Bull explicou mais tarde que os comentários de Verstappen sobre os danos vieram antes de ele ter visto o carro – sendo bastante óbvio que houve danos.

Horner explicou que seus dados de corrida mostraram que Verstappen estava com desempenho bem abaixo na curva 1, o que teria explicado a vantagem que Norris tinha.

“Ele perdia dois décimos e meio na curva 1 a cada volta”, disse ele. “Seja por causa dos danos, quando você realmente vê as fotos do que estava faltando, não foi projetado assim.”

Além disso, Verstappen fez uma citação no comunicado de imprensa da Red Bull no final da noite, esclarecendo o quão claros eram os danos.

“Quando levamos o carro de volta para a garagem, também descobrimos que o assoalho estava danificado e tinha um buraco que poderia ter sido causado pela batida no cone”, comentou.

