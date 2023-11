F1 AO VIVO: Acompanhe o treino livre para o GP de São Paulo em Tempo Real

11:32 Fim do treino livre em Interlagos!



Sainz foi o mais rápido com 01min11s732 garantindo uma dobradinha para a Ferrari com Leclerc em segundo a 0s108. Russell foi o terceiro com a Mercedes a 0s133, feito de médios, o único no top 5. Hulk e Albon completam os cinco primeiros.



Hamilton foi o 12º, Verstappen o 16º e Pérez o 18º, os três sem voltas de simulação de classificação concluídas