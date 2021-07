F1: Gasly revela interesse de outras equipes para 2022

Pierre Gasly revelou que outros times mostraram interesse no piloto para a temporada de 2022 da Fórmula 1.

Gasly fez sua estreia na categoria na parte final da temporada de 2017 com a Toro Rosso (agora AlphaTauri), o que lhe rendeu uma promoção à Red Bull em 2019 para ocupar o lugar de Daniel Ricciardo - que havia se juntado à Renault.

O francês, porém, não apresentou o desempenho que a escuderia austríaca esperava e foi "mandado" de volta à Toro Rosso com apenas 12 corridas disputadas.

O piloto conseguiu recuperar sua performance na equipe secundária da Red Bull, garantindo o segundo lugar no GP do Brasil de 2019 e uma vitória espetacular no GP da Itália no ano passado.

Em 2021, Gasly já subiu ao pódio, com um terceiro lugar no GP do Azerbaijão.

Falando sobre seu contrato de 2022, o piloto da AlphaTauri disse que é algo que discutirá com a Red Bull e o conselheiro da equipe Helmut Marko.

“É algo que vamos conversar com a Red Bull e com o Helmut, principalmente", disse.

"No momento, não sei a vontade de Helmut e se eles vão me aceitar de volta ou se vou ficar na AlphaTauri."

Outra opção para o francês é ingressar em outro time do grid da categoria. Porém, Gasly disse que isso dependeria da escuderia austríaca: “Se [a Red Bull] estiver disposta a me liberar para outra equipe”.

“Há interesse”, acrescentou o piloto da AlphaTauri sobre a possibilidade de mudar de time.

“Obviamente estou dando o meu melhor e mostrando meu potencial, dando o meu melhor para a AlphaTauri, e acho que o que estamos fazendo no momento é muito bom. Espero que este ano consigamos o melhor resultado no campeonato de construtores, como o melhor que eles já tiveram desde que entraram na F1. Esse é o meu objetivo, pessoalmente. A seguir, veremos quais são as opções mais atraentes que temos."

“Em última análise, cabe à Red Bull discutir o que faremos juntos daqui para frente.”

Questionado recentemente pelo Motorsport.com se o fato de Pérez ter assinado um contrato de apenas uma temporada com o time de Christian Horner lhe deu uma oportunidade para 2022, Gasly respondeu: "Sim, claro. Isso é algo que ainda não está claro. Ao mesmo tempo, ele parece estar tendo um bom desempenho lá."

Em sete corridas disputadas até agora em 2021, o mexicano já conquistou uma vitória, um terceiro lugar e é o terceiro no campeonato de pilotos.

Gasly, no entanto, disse que também poderia obter os resultados que 'Checo' está conseguindo com o RB16B.

“Acho que poderia fazer o mesmo(como Pérez), pelo menos. Mas vamos ver. Não sei o que vai acontecer com a Red Bull no final", disse.

“Eles sabem da minha vontade. Quero lutar pelas primeiras posições. Já tenho três pódios com a AlphaTauri. Sei que se estivesse com o melhor do grid... que é o que eles são, eles estão liderando o campeonato agora, então eu sei o que eu seria capaz de fazer. Mas no momento é muito cedo para pensar sobre isso. E como eu disse, estou me concentrando todos os finais de semana em fazer o meu melhor e espero que, como disse no ano passado, o resultado seja recompensado em algum momento com uma boa chance."

