Fernando Alonso explicou que a superstição está por trás de seu novo hábito de fazer caminhadas na pista.

O bicampeão mundial da Fórmula 1 era um daqueles pilotos céticos sobre os benefícios de fazer uma caminhada no circuito com o time antes de um fim de semana de corrida.

Enquanto alguns pilotos fazem isso para ter uma visão em primeira mão da superfície da pista, meio-fio e áreas de escape - e para que possam conversar no local com seus engenheiros -, alguns preferem pular a atividade completamente.

Mas, embora Alonso há muito tenha evitado as caminhadas, isso mudou este ano, com o espanhol dizendo que agora se tratava de um amuleto da sorte.

"Fiz uma em Portimão este ano porque era um novo circuito", explicou antes do GP da Áustria. “E foi o melhor fim de semana. Marcamos bons pontos e nos sentimos competitivos lá."

"Paramos de fazer isso em Barcelona e em Mônaco e voltamos a não marcar pontos. Então dissemos tudo bem, tentamos novamente em Baku. Terminamos em sexto, então foi nossa melhor corrida."

"A partir desse momento, continuamos fazendo caminhadas na pista e isso nos mantém marcando pontos no domingo. Por isso, no momento, é uma coisa puramente supersticiosa."

Alonso tem melhorado seu desempenho nas últimas corridas, já que está mais adaptado na Alpine.

Ele passou para o Q3 nas últimas três etapas e pontuou em todas essas corridas.

Depois de voltar para casa em nono no GP da Estíria no último fim de semana, ele espera que uma mudança nos compostos dos pneus e do clima possam ajudar sua equipe a se sair melhor desta vez.

"Foi um fim de semana difícil em termos de competitividade", disse ele. "Temos que aumentar nosso nível neste fim de semana."

“Temos pneus diferentes, temos a ameaça no tempo no domingo. Então, sim, espero que isso nos ajude um pouco, porque não acho que seja o melhor layout para o nosso pacote."

"Mas alguns pontos vão estar disponíveis com certeza e temos que aproveitar qualquer oportunidade", concluiu.

