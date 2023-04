Carregar reprodutor de áudio

O promotor do GP da Austrália foi convocado por violação dos protocolos de segurança da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e das medidas de segurança depois que os fãs da Fórmula 1 invadiram a pista antes do final da corrida.

Em uma etapa incomum, a Australian Grand Prix Corporation foi formalmente convocada pelos comissários após a conclusão de uma caótica terceira etapa do campeonato mundial de 2023 que contou com bandeira vermelha em três ocasiões.

Uma quarta bandeira vermelha foi acionada ao final da prova, quando "um grande grupo de espectadores conseguiu quebrar as barreiras de segurança e acessar a pista enquanto a corrida ainda estava em andamento", de acordo com a explicação da FIA.

Além disso, os fãs conseguiram alcançar o Haas de Nico Hulkenberg, que estacionou na saída da curva 2 após terminar em sétimo, que os comissários disseram "ainda tinha a luz piscando em vermelho (ou seja, o carro estava em condições inseguras com possível descarga elétrica)".

A FIA concluiu que os organizadores do evento violaram o Artigo 12.2.1.h do Código Esportivo Internacional da organização e solicitou que o promotor "apresente urgentemente um plano formal de remediação à FIA".

Os comissários afirmaram que "as medidas de segurança e os protocolos previstos para o evento não foram cumpridos, resultando em um ambiente inseguro para os espectadores, pilotos e oficiais de corrida" e afirmaram que o assunto será encaminhado ao World Motor Sport Council "para uma investigação mais aprofundada para determinar se quaisquer medidas adicionais precisam ser tomadas ou penalidades aplicadas além do plano de remediação".

A investigação da AGPC, que considerará os protocolos existentes para examinar como ocorreu a violação da pista e como os fãs conseguiram acessar o carro de Hulkenberg em um estado inseguro, será revisada pela FIA e conduzida em consulta com a polícia regional.

O promotor solicitou que lhe fosse dado até 30 de junho de 2023 para realizar sua investigação, embora os comissários tenham afirmado que isso precisará ser aprovado pela FIA.

