Tricampeão e lendário piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna completaria 65 anos nesta sexta-feira (21). Apesar do brasileiro ter morrido há mais de 30 anos, no trágico acidente de Ímola, em 1994, Senna ainda detém recordes da categoria.

Confira os marcos da Fórmula 1 que ainda estão no nome de Ayrton Senna:

Maior número de vitórias em Mônaco

Senna foi apelidado de "Rei de Mônaco" não apenas pelas suas performances incríveis no circuito às margens do Mar Mediterrâneo, mas também por ser o piloto com maior número de vitórias na etapa do principado.

O tricampeão da F1 tem seis vitórias no GP de Mônaco, uma a mais do que os outros pilotos que chegaram mais próximo de bater o recorde: o britânico Graham Hill e o alemão Michael Schumacher.

Poles consecutivas

Outro recorde que Senna ainda detém é o de maior número de pole positions consecutivas, do GP da Espanha de 1988 até o GP dos EUA de 1989 (oito etapas consecutivas).

Apenas Max Verstappen, em 2024, igualou tal número, com oito largadas na frente do pelotão do GP de Abu Dhabi de 2023 até a corrida de Ímola em 2024.

Maior número de vitórias consecutivas em um mesmo GP

Além de ter o título de maior vencedor da história do GP de Mônaco, Ayrton Senna ainda detém o recorde de mais vitórias consecutivas em uma mesma etapa, justamente no circuito do principado, quando venceu a corrida de 1989 até 1993.

Apenas Lewis Hamilton está empatado no número de vitórias consecutivas em um mesmo circuito, já que venceu o GP da Espanha de 2017 até 2021.

Poles consecutivas em um mesmo GP

O tricampeão da Fórmula 1 também tem o recorde de mais pole positions consecutivas em um mesmo circuito. De 1985 até 1991, o brasileiro foi pole no GP de San Marino, realizado em Ímola.

Mais largadas consecutivas na primeira fila

Por sua habilidade nos treinos classificatórios, Senna também é o piloto que mais vezes largou na primeira fila de forma consecutiva, do GP da Alemanha de 1988 até a etapa da Austrália de 1989, totalizando 24 largadas na frente.

