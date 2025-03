A estreia oficial de Lewis Hamilton pela Ferrari no GP da Austrália de Fórmula 1 gerou diversos assuntos para serem comentados, especialmente pelo desempenho ruim da equipe no fim de semana. Galvão Bueno, que acompanhou muitos anos da carreira de Ayrton Senna na categoria, fez uma comparação interessante entre o britânico e o brasileiro.

Senna, assim como muitos pilotos, tinha o sonho de correr pela Ferrari um dia, mas nunca o realizou. Esse foi um caminho diferente feito pelo heptacampeão britânico: ele conquistou seu primeiro título com a McLaren, se transferiu para a Mercedes (onde foi campeão mais seis vezes) e, agora, veste as cores italianas.

Em entrevista ao Jornal da Band, Galvão analisou o GP da Austrália, que abriu a temporada de 2025, e comentou um pouco sobre as semelhanças que enxerga entre o tricampeão brasileiro e Hamilton:

"Uma vez eu perguntei ao Ayrton Senna: 'Senna, me traduza rapidamente, em poucas palavras, o que é uma Ferrari'. Ele disse: 'é um carro, é uma cor, um ronco, um sonho'. E eu disse: 'Então, por que você não vai para a Ferrari?' [Ele me respondeu:] Porque eu já não ganho há dois anos. Eu preciso ganhar primeiro na Williams, me igualo ao Fanggio, com cinco vitórias e depois eu vou para a Ferrari'".

"É o que o Hamilton está fazendo. Ganhou tudo que tinha para ganhar e realiza o sonho de ir para a Ferrari".

"Quando eu vejo o Hamilton na Ferrari, eu vejo um pouco de Ayrton Senna. Me emociona. Ele pode não ser tão rápido quanto o [Charles] Leclerc, mas é um pouco de Ayrton Senna".

