Liam Lawson teve o pior começo possível em sua nova fase na Fórmula 1, correndo pela Red Bull na Austrália. O neozelandês reconheceu que foi "muito lento" na sexta-feira, sendo eliminado no Q1 e batendo na corrida em seguida.

Durante o dia de mídia antes do GP da China, o piloto disse que queria se recuperar em Xangai, mas ainda não conseguiu fazer isso na sexta-feira. Lawson foi eliminado no Q1 e irá largar na 20ª posição para a corrida Sprint.

De acordo com o próprio piloto, o mau resultado foi devido a problemas com a temperatura dos pneus. A Red Bull optou pelo chamado"double push", ou seja, duas voltas rápidas com uma volta de resfriamento no meio.

No entanto, o resfriamento dos pneus falhou, deixando Lawson com o pneu Pirelli superaquecido para iniciar sua volta decisiva. O resultado é bem conhecido e é exatamente o que ele não estava esperando após o GP da Austrália.

Porém, Helmut Marko é tolerante em sua avaliação do novo companheiro de equipe de Max Verstappen.

"Ele começou bem a classificação com sua primeira volta, mas depois, infelizmente, perdeu o ritmo. No final, isso significava que ele só tinha uma volta. É uma pena, mas ele só precisa de mais voltas. Ele precisa entrar em um bom ritmo para mostrar todo o seu potencial", disse Marko ao Motorsport.com no paddock.

Perguntado se isso mostra o quão difícil é o segundo assento na Red Bull ou se precisamos dar mais tempo a Lawson, o austríaco continuou: "Acho que precisamos dar mais tempo a ele. Melbourne e esta pista são dois circuitos que ele ainda não conhece e nos quais nunca esteve antes".

"Agora estamos olhando para frente, em primeiro lugar para nos aproximarmos um pouco mais de Max. Parece que nosso carro também é difícil de pilotar".

"Tsunoda está na melhor forma de sua vida"

Particularmente doloroso para Lawson é o fato de ele ter sido eliminado imediatamente, enquanto os carros da equipe irmã Racing Bulls passaram para a segunda fase da classificação da sprint. Sobre Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, Marko se mostrou satisfeito após a ação de pista na sexta-feira.

"Sim, e eles lidaram com isso de forma inteligente. Yuki conseguiu um vácuo de Hadjar, que teve um pequeno erro antes disso, o que acabou com sua volta. Então, isso foi uma boa jogada e Yuki está atualmente na melhor forma de sua vida".

Para o piloto franco-argelino, é um bom estímulo depois de sua estreia em Melbourne, que literal e figurativamente foi por água abaixo.

"Sim, mas isso foi devido a uma linha branca da qual vários pilotos foram vítimas", refletiu Marko. "Hadjar também não conhece esse circuito e foi muito bem, considerando isso".

Quali sprint: HAMILTON POLE, VERSTAPPEN 2º. Bortoleto BATE HULK e vai ao Q2! Lando 6º, Lawson ÚLTIMO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!