O tetracampeão da Fórmula 1 Alain Prost revelou que tem recebido mensagens de ódio on-line por sua intensa rivalidade com Ayrton Senna. Alguma personalidades do esporte defenderam o francês, como o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

A rivalidade de Prost com o brasileiro tricampeão foi uma época marcante da F1. Mas agora, mais de 30 anos depois de ter se aposentado como piloto de corrida, ele quer deixar para trás essa parte de sua carreira.

O embate entre Prost e Senna foi certamente lendária, atingindo seu auge durante o GP do Japão de 1989. Com Senna precisando vencer essa penúltima corrida e a corrida final na Austrália, os dois carros se encontraram a apenas sete voltas do final da corrida.

O carro de Senna foi empurrado de volta para a pista, mas depois foi desclassificado. Isso deu a Prost o campeonato, mas muitos esperavam que ele tivesse causado a colisão de propósito.

Décadas depois, Prost ainda está sendo forçado a reviver esses anos, pois recebe mensagem após mensagem sobre o assunto.

"Não consigo deixar de pensar em Ayrton, feliz ou infelizmente", disse ele. "Por exemplo, estou pensando em desativar meu Instagram, porque recebo mensagens todos os dias, realmente todos os dias, sem exceção - de vez em quando há uma mensagem de ódio, isso pode acontecer".

"A [minha] vida consiste em muitas partes: o caminho para o automobilismo, minha carreira e agora. Nos 30 anos [desde que me aposentei], fiz muito, mas quase não se fala sobre isso, tenho a sensação de que minha vida é apenas esse duelo Prost-Senna."

Apesar de seus vários títulos e batalhas com alguns dos maiores pilotos do esporte, o francês admitiu que seu legado ainda está ligado ao de Senna.

"Minha maior base de fãs nas mídias sociais é do Brasil, de todos os lugares, então sou forçado a pensar nele. Indiretamente, tenho vivido em torno dessa história por 30 anos, e provavelmente continuará assim pelo resto da minha vida."

Em apoio ao francês, Sulayem postou em seu stories no Instagram uma declaração de apoio ao ex-piloto.

"Estou ao lado do campeão mundial Alain Prost e fiquei triste ao saber do abuso que ele sofreu nas mídias sociais", diz a declaração.

"Fundei a campanha United Against Online Abuse (Unidos contra o abuso on-line) para promover a conscientização e a ação, para combater essa ameaça crescente à nossa comunidade e para me envolver diretamente com as plataformas sociais a fim de atacar o problema em sua origem", acrescentou.

"Essa coalizão depende da união da comunidade esportiva, e precisamos continuar a nos unir nessa luta".

A UAOA foi fundada em 2022 pelo chefe da FIA. Seu objetivo é criar um ambiente on-line mais seguro para atletas, dirigentes, torcedores e jornalistas, combinando órgãos esportivos, instituições reguladoras e plataformas de tecnologia para combater o abuso on-line.

Ducati MUDA DE IDEIA COM MOTORES! Diogo Moreira MAIS PERTO DA PRAMAC YAMAHA... Adeus da KTM em 2027?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST celebra 1 ano e faz prévia do GP da Argentina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!