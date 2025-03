O piloto de Fórmula 1 da Ferrari, Charles Leclerc, revelou onde teve "dificuldades" durante a classificação da sprint na China, enquanto o novo companheiro de equipe do piloto monegasco, Lewis Hamilton, comemorava sua primeira pole position com a Scuderia.

Leclerc revelou que os problemas nas curvas 1 a 3 foram parte do motivo de seu quarto lugar na corrida de sprint de amanhã. Ele explicou à mídia que estava sofrendo com os mesmos problemas que teve no Circuito Internacional de Xangai em 2024:

"Tive dificuldades do meu lado da garagem. Desde o início, senti que estava um passo atrás em relação a Lewis, e Lewis foi mais rápido hoje".

"Tive muitas dificuldades nas curvas 1, 2 e 3, que são mais ou menos as mesmas dificuldades que tive no ano passado, o que é uma pena, mas, fora isso, tudo estava bem apertado".

"Obviamente, é uma pena termos largado na quarta posição, mas Lewis está na pole e espero que possamos fazer uma boa corrida juntos amanhã".

Para piorar sua situação, Leclerc foi intimado pelos comissários por supostamente ter excedido o tempo máximo entre as linhas do Safety Car. A declaração da FIA diz o seguinte:

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Alegada violação do Artigo 33.4 do Regulamento Esportivo da FIA para a Fórmula 1 e do Artigo 12.2.1 i) do Código Esportivo Internacional da FIA (não conformidade com as Notas de Evento do Diretor de Corrida, item 2, documento 11)".

O artigo 33.4 do regulamento esportivo afirma:

"Em nenhum momento um carro pode ser dirigido desnecessariamente devagar, de forma errática ou de uma maneira que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros pilotos ou qualquer outra pessoa".

Até o momento da redação deste artigo, os comissários não haviam chegado a um veredicto.

Hamilton será acompanhado na primeira fila da corrida sprint por Max Verstappen, da Red Bull. Oscar Piastri largará em terceiro, com Leclerc ao lado, em quarto. A terceira fila conta com George Russell em quinto e Lando Norris em sexto.

Como o primeiro fim de semana de corrida sprint do ano, Leclerc tem outra oportunidade de subir no grid amanhã, já que a corrida de sprint acontece pela manhã, seguida pelo treino classificatório à tarde para determinar a largada do GP no domingo.

